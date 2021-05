Exasistente de Marilyn Manson lo demanda por agresión sexual

Tomada de Internet

La exasistente de Marilyn Manson, Ashley Walters, se ha unido al coro de mujeres que acusan al rockero de comportamiento abusivo, y ahora lo está demandando por ello.

La demanda de Walters presentada este martes en Los Ángeles, acusa a Manson de agresión sexual y acoso.

Walters, de 37 años, y Manson, de 52, se conocieron en 2010 después de que él se pusiera en contacto a través de MySpace y los dos discutieran el trabajo de fotografía de Walters por teléfono. Ella lo visitó en su casa, donde insistió en una sesión de fotos a altas horas de la noche, solicitando en un momento que se quitara la camisa.

Walters alega que después de la sesión, Manson la empujó a su cama, la inmovilizó e intentó besarla, le mordió la oreja mientras tomaba su mano y la colocaba en su ropa interior.

Walters dijo que recordaba haber pensado que el incidente "probablemente" no contaba como agresión, ya que las cosas se detuvieron en ese momento. Después se mantuvo en contacto con Manson y, finalmente, él le ofreció el trabajo como su asistente personal por el doble de su salario de entonces.

Sin embargo, una vez que estuvo empleada por la estrella de rock, supuestamente la obligó a trabajar en horario nocturno y mantenerse al día con sus borracheras, supuestamente alimentadas por drogas, esperando que ella trabajara durante 48 horas seguidas.

Walters afirma que Manson la amenazaba, le arrojaba platos y la empujaba contra una pared, y en algún momento le envió por correo electrónico una foto de las heridas que supuestamente le infligió a la actriz Esmé Bianco, quien presentó su propia demanda contra el cantante.

Walters alega además que Manson la ofrecía a sus influyentes amigos y asociados de la industria, diciéndole a un actor que podría "tenerla" y presentándole a un director que presuntamente abusó sexualmente de ella.

"Me hizo sentir como si fuera de su propiedad", dijo a The Cut. "Simplemente me hizo sentir como un pedazo de carne". Una fuente cercana a Manson confirmó aspectos de su comportamiento hacia Walters, diciendo que presenciaron cómo Manson le ordenaba a sentarse en el regazo de los hombres y ofrecía a Ashley varias veces.

Otros detalles de la demanda de Walters encajan con las acusaciones que otras mujeres han hecho contra Manson, incluida su fijación con recuerdos nazis, con los que presuntamente presionó a Walters y a su exnovia, Evan Rachel Wood, para que posaran para poder fotografiarlas y usar las imágenes como garantía en su contra.