Exalta Anitta sus raíces brasileñas en 'Funk Rave'

Ciudad de México.- Anitta podrá pasar gran parte del tiempo lejos de Brasil, pero su natal Río de Janeiro lo lleva impregnado en la mente, en la piel, en la sangre y, especialmente, en la música.

"La gente me dice que soy la cara y la energía del país, así que creo que ese es mi lugar, por lo cual tengo que hacer que Brasil sea todos los lugares y esté en todos lados junto a mí", se sincera la cantante de 30 años en entrevista.

La artista pretende que el funk brasileño traspase las favelas, las barreras de las clases sociales y se expanda más allá de esas mismas zonas marginales donde nació para posicionarlo en el mundo como su nuevo ritmo.

Como ejemplo, propone "Funk Rave", ya disponible en plataformas digitales como primer sencillo de su próximo disco.

"Quiero que conozcan este funk en todo el mundo, que hablen del ritmo, de mi país, de mi cultura. Quiero cambiar algo en la industria y que tenga esa connotación, que sea el reflejo de mi gente.

"Era mi sueño hacer un álbum completo con mis raíces, con mi historia. Antes no tenía la estructura ni lo que necesitaba para hacer un buen trabajo, pero ahora sí", reflexiona la estrella global.

La carne a la parrilla, jugar futbol en tierra y sin zapatos, el icónico corte de pelo con el que Ronaldo Nazário se consagró campeón del mundo en 2002 y la creatividad a la hora de retratar la sexualidad son las claves del video del tema, del cual Anitta es directora creativa. Hoy se estrena el clip.

"No hay manera de hacer este género sin la sensualidad ni la sexualidad. Lo que hago es traerlo de la manera más artística posible, pero es la esencia del género, aunque en los videos también se explora el barrio, los lugares donde crecí", cuenta.

Es el Brasil de las favelas, de los suburbios, donde viven los desfavorecidos y donde la intérprete vino al mundo y creció.

"Espero que la gente sienta que está viajando a Brasil y conociendo la cultura, enseñar la parte donde comenzó mi carrera. Mucha gente, cuando hace videos, todo parece muy turístico, pero yo quiero mostrar las partes más reales, me gusta cuidar la estética", afirma la también cantante de "Paradinha".

Atrás han quedado materiales como Versions of Me (2022), que contiene el éxito "Envolver" y que la consagró como una superestrella internacional, pues este nuevo ritmo marcará un parteaguas en su trayectoria.

Con más de 40 canciones listas para el inminente material, dice, lo más difícil fue escoger las mejores.

"Fue muy fácil hacer este disco porque es algo que conozco, con lo que crecí. Me he divertido mil veces más que con los pasados", sostiene firmemente.

La intérprete de "Downtown", que registra más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, asegura que está trabajando en su próxima gira.

"Quiero que mi primera parada sea México, es mi prioridad porque es el País que más me ha apoyado".

Pareciera que Anitta lo ha hecho todo, pero le falta explorar su faceta como actriz. Las propuestas siempre estuvieron a su disposición, pero fue con la séptima temporada de Élite con la que decidió debutar en la pantalla.

"Tuve invitaciones antes, pero quería empezar en un lugar que me gustara y donde me sintiera cómoda, que me diera experiencia y que funcionara como una escuela profesional. Mi papel no es muy grande, estoy en más de un capítulo, pero me encantó", confiesa.

Es la serie de Netflix la que le dará el empujón para perseverar en la actuación y en España, a donde regresará el próximo año para rodar una película.

"Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me encantaría volver para otra temporada si mi agenda me lo permite. Para mí fue una oportunidad de aprendizaje muy grande. Ya he aceptado una propuesta, estoy ansiosa por ver lo que pasa".