Ex no irá a su boda

Ciudad de México— Dulce María encontró el amor en el director de cine y televisión Paco Álvarez y caminará hacia el altar con él.

Y por supuesto que en su boda estarán los RBD, menos uno. En entrevista durante su llegada a un coctel, y junto a su prometido, la cantante aseguró que no habrá ningún exnovio (ni exnovia) en su boda.

“Invitaré a mis amigos de RBD. Bueno, a mis exnovios no, porque hay uno, y como tampoco me invitó a su boda…”, dijo sin mencionar nombres, pero si hacemos memoria es fácil ubicar al exnovio al que se refiere.

En 2003, Dulce María tuvo un gran romance con Alfonso Herrera, luego de que actuara juntos en ‘Clase 406’ y después en ‘Rebelde’.

También podemos inferir que Poncho no la invitó a su boda, pues en realidad siempre ha mantenido su relación con Diana Vázquez con un perfil muy bajo.

“Por respeto a todo, a su familia y a mí, y ningún exnovio ni exnovia estarán presentes, pero todos los demás, claro que sí”.