Ex de Patricio Cabezut lo señala de abusar de sus hijas

Ciudad de México.- El pleito entre Patricio Cabezut y su ex esposa, Áurea Zapata, escaló a otro nivel al trascender, ayer, que el ex conductor de Hoy y Tu Casa TV estaría siendo buscado por presunto abuso sexual contra sus dos hijas, Ana Lucía y Fátima.

Al respecto, un juez habría girado una orden de aprehensión contra el presentador, pero al cierre de esta edición la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no había difundido su ficha de búsqueda.

En 2021, Cabezut y Zapata se separaron luego de 10 años de matrimonio. Luego, ella lo denunció por presunta violencia familiar y él la señaló por una supuesta infidelidad.

Con la idea de terminar con el asunto, en marzo de 2022, Zapata le pidió el departamento y la camioneta que compartían, y aunque Cabezut accedió, el pleito continuó. Legalmente, el conductor tiene medidas de apremio: no puede comunicarse con su ex ni acercarse.

"La ley en nuestro País tiene recursos, ella y sus abogados están utilizando los recursos que la ley establecida en México te ofrece... También ha puesto apelaciones y amparos para evitar obedecer los ordenamientos de que ella y mis dos hijas se hagan verdaderos estudios psicológicos, que son obligatorios", afirmó Cabezut en una entrevista en 2023.

El pasado 16 de marzo encabezó una marcha pacífica en el Centro convocada por la asociación No Más Hijos Rehenes en contra de la Ley Vicaria.

Ayer también se difundió por WhatsApp y X un audio de una discusión de la pareja, presuntamente filtrado por el actor Salvador Ibarra, ex esposo de Martha Julia y amigo de Cabezut.

"Debido a los terribles sucesos que Pato está pasando por la falsa denuncia de abuso sexual, les pido por favor su apoyo para difundir este audio de Áurea y Patricio. Este audio ocurrió días antes de que Áurea metiera la denuncia contra Patricio por violencia familiar", escribió Ibarra a sus contactos.

"El (plan) A es que hagas acuerdos, hagamos acuerdos. Yo te voy a presentar los acuerdos, no es lo que tú quieras, y ya tú decides si los aceptas o no. Si no los aceptas, entonces te vas al B, que son las denuncias", le dijo Zapata.

Cabezut la cuestiona sobre la razón de la demanda, y le respondió: "No lo sé, ya me dirán mis abogados, yo no sé los términos, pero te explicó ayer el capitán, seguramente te van a demandar por violencia familiar".

Gente buscó a Cabezut vía telefónica, sin éxito.