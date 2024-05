Ewan McGregor es optimista ante el encierro en serie

Associated Press | 'Es un personaje único y que uno como actor busca toda la vida. Me siento afortunado de hacerlo. tiene algo especial' Agencia Reforma | 'Es un personaje único y que uno como actor busca toda la vida. Me siento afortunado de hacerlo. tiene algo especial'

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- El acaudalado, bien ponderado y muy carismático Conde Alexander Ilyich Rostov (Ewan McGregor) en Un Caballero en Moscú, regresa a la capital rusa en el momento del triunfo de la Revolución, y como no pertenece a la clase trabajadora, es sentenciando a pasar el resto de su vida en arresto domiciliario en el ático de un opulento hotel con amenaza de muerte si sale. Cuando rodamos todo, no había sucedido la invasión de Rusia a Ucrania, y le dio una relevancia extra porque sigue siendo un contexto histórico muy importante. Es testigo de los cambios, los ataques, las revoluciones Como fue enviado fuera de Rusia luego de quedar huérfano, para ser educado por un Duque amigo de su padre, Alexander consideró que explorar sus raíces era lo adecuado, aunque el destino le sale con la mala jugada de que la Revolución Bolchevique se impone y despoja a los miembros de la realeza y familias acomodadas de sus pertenencias. "Es un personaje único y que uno como actor busca toda la vida. Me siento afortunado de hacerlo. Este tiene algo especial, un espíritu de optimismo en momentos oscuros. "El Conde es un personaje bello. Los creadores me lo dieron y fue un gran acierto, desde el elenco hasta el hotel, los vestuarios, lo que se ve, es algo fuera de serie", contó McGregor en entrevista. Compuesta por ocho episodios que estrenan hoy en Paramount+, la serie es una adaptación del libro de Amor Towles, ambientado a principios del siglo 20, y que expone cómo percibe un hombre en cautiverio desde su hotel la transformación de su añorada y desconocida Moscú. "El libro se publicó en el 2016, pero mucha gente se topó con él en pandemia. Y lo pudo asociar con el encierro, con un cautiverio obligado. Aunque es una historia ficticia, es muy simbólico hablar del encierro, de estar prisionero en una situación así. "Vi un artículo en el New York Times, sobre lo que la gente vivió después de la pandemia, a cuatro años de que sucedió, y las reflexiones y consecuencias apenas se empiezan a ver. Se va entendiendo el impacto. Nos hace pensar en el pasado y en lo que nos dejó", comentó el actor de Trainspotting, Moulin Rouge: Amor en Rojo y Halston. En el Hotel Metropol del centro de Moscú, emblemático por su arquitectura art noveau y lleno de recovecos con obras de arte tri y bidimensionales, es donde se asienta obligadamente el aristócrata. Pero en vez de estar en la suite principal, debe acomodarse en el ático del personal de servicio. El relato se desarrolla a lo largo de tres décadas que fueron cruciales en la historia de lo que hoy es Rusia, y que van de la Revolución Bolchevique a la Segunda Guerra Mundial. Lo admirable del personaje, agregó el escocés de 53 años, es la buena pinta que le pone al paisaje sombrío de su estancia obligada en el inmueble. "La historia es acertada, aun con ciertos momentos ficticios. Lo que hay detrás es algo muy lindo. Son personajes agraciados por lo que les pasa alrededor. "Rusia tiene una gran historia, obviamente, pero sobre la Revolución de 1917 hacia lo que vivimos hoy creo que estamos presentando las fortalezas de lo que conoceríamos, en mis tiempos, como la Unión Soviética", expresó el intérprete. Durante su encierro, este caballero de Moscú va entretejiendo relaciones con personajes como la glamorosa actriz de cine Anna Urbanova (Mary Elizabeth Winstead), Alexa Goodall como Nina, una pequeña e inesperada joven amiga del Conde, entre otros. McGregor y Winsted, esposos en la vida real, vuelven a trabajar juntos luego de que se conocieron en el 2016, para el rodaje de la teleserie Fargo. Ahí estaban casados y luego de terminar su respectiva relación, iniciaron un romance que ya les dio un hijo, Laurie, nacido en 2021. Luego, los dos trabajaron en Aves de Presa, del universo DC, y después ella participó en la serie Ahsoka, del universo Star Wars, y donde él interpreta a Obi-Wan Kenobi. Ahora retornan a la pantalla chica con esta serie, en donde tendrán una relación muy peculiar. PUBLICIDAD