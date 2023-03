Evoluciona a las restricciones

Durante casi cuatro décadas, Jean-Luc Picard, de "Star Trek", ha sido presentado como un personaje gentil, erudito y, en ocasiones, bastante reservado. Sí, pierde los nervios. Sí, fue imprudente como cadete hace muchos años. Sí, de vez en cuando se ensucia las manos o se desmorona.

Pero el capitán del Enterprise convertido en almirante entró en un lugar diferente en el episodio de la semana pasada del drama en streaming "Star Trek: Picard". Ahora, es alguien que -para sorpresa de algunos y deleite de otros- ha pronunciado una blasfemia que nunca habría salido de su boca en la década de 1990: "Diez jodidas horas agotadoras", dice el personaje de Patrick Stewart en un momento de una intensa conversación en la que espera que todos mueran en breve.

De la TV sindicada al streaming

Todo estaba en consonancia con la estética más compleja y llena de matices de las entregas de "Star Trek" de esta década. Y la conversación en línea que siguió ilustra el viaje emprendido cuando un personaje de ficción pasa de las restricciones de la televisión en red y sindicada a la televisión en streaming de alta gama.

"Star Trek' era para adultos cuando se estrenó. La Nueva Generación" era limpia y optimista. Lo que vemos ahora con 'Picard' es un poco más de descaro", dice Shilpa Davé, investigadora de medios de comunicación de la Universidad de Virginia y fan de "Trek" desde hace mucho tiempo.

Durante el fin de semana, el Twitter de "Star Trek" reflejó esa tensión.

"Totalmente fuera de lugar", decía un mensaje, reflejo de muchos otros. Algunos se quejaban de que rebajaba la utopía que Gene Roddenberry imaginó, que los humanos no dirían palabrotas de ese tipo dentro de cuatro siglos, que alguien tan pulido como Picard no necesitaría ese lenguaje.

"Parte del atractivo de Star Trek es la forma articulada en que hablan los personajes. Recurrir al lenguaje vulgar se siente como un paso atrás, ya que los personajes de Star Trek están destinados a ser mejores que esto", escribió John Orquiola para el sitio web Screen Rant el domingo.

Reacciones encontradas

La reacción a la reacción siguió. Christopher Monfette, coproductor ejecutivo de la serie de Paramount+, escribió un extenso y persuasivo hilo sobre el momento y por qué creía que funcionaba.

"Es fácil oír ese elevado tono británico escapando de la boca de un caballeroso actor shakesperiano y suponer cierto intelectualismo elevado", dijo, al tiempo que reconocía: "Las críticas a su uso son justas, incluso si sólo tocan un nervio personal, o si se ha equiparado 'Trek' con una narrativa más amplia y familiar. Pero en cualquier caso, las palabrotas en la serie se debaten y discuten cuidadosamente en la sala o en el plató. No nos lo tomamos a la ligera".

El director de " Star Trek: Picard " de esta temporada, Terry Matalas, dijo que la palabrota de Picard no estaba guionizada, sino que fue una elección de Stewart en el momento. El resultado, dijo Matalas, fue "tan real".

"Todo lo que hacéis como artistas, como guionistas y actores, incluso como editores, es autenticidad. Eso es lo que quieres sentir", dijo a Collider. "Estaba realmente indeciso porque escuchar esa palabra viniendo de tu héroe de la infancia, el Capitán Picard, te desconcierta. Pero, vaya, es poderosa".

"Star Trek" tiene una larga historia de empujar los límites, lingüísticos y de otro tipo.

"Larguémonos de aquí", dijo el capitán James T. Kirk en 1967, cuando esa palabra estaba de moda. Acababa de perder a un ser querido en circunstancias muy duras. El Dr. McCoy, el irascible médico de la nave, solía decir: "Maldita sea, Jim". Y en el ámbito más amplio, la serie original bailaba delicadamente con los censores de la NBC sobre todo, desde el vestuario de las mujeres hasta las referencias raciales, sexuales y bélicas.

El cruce de la frontera lingüística

Pero el cruce de la frontera lingüística de la semana pasada es un caso interesante. Pone de relieve las turbulencias que se generan cuando un personaje entrañable nacido durante la era de la televisión "para toda la familia" evoluciona frente al panorama del streaming, donde las restricciones son menores y las oportunidades de autenticidad sin fisuras, mayores.

"No se trata sólo de un replanteamiento de un mundo ficticio. Se trata del mismo actor y el mismo personaje en el mismo escenario que teníamos antes. Y todos estos años ha estado hablando y comportándose de una determinada manera", afirma Robert Thompson, director del Bleier Center for Television and Popular Culture de la Universidad de Siracusa.

A veces, esta transición se desarrolla de forma errática. Velma, miembro de la generación X de los dibujos animados de los sábados por la mañana "Scooby Doo", apareció recientemente en un reboot de dibujos animados más multicultural en HBO Max que incluía una escena de ducha de instituto y referencias sexuales manifiestas. Ha sido muy criticado. Hace varios años, cuando se estrenó "Riverdale", los intentos de empujar a Archie, Jughead, Betty y Veronica del soleado mundo de los cómics al oscuro reino del drama adolescente produjeron resultados desiguales, a veces chocantes.

"Star Trek" está en un universo totalmente diferente, por así decirlo.

Roddenberry la definió como un futuro utópico en el que los protagonistas evitaban los conflictos entre sí, la sociedad no estaba motivada por la codicia y la humanidad avanzaba inexorablemente. Los puristas han criticado los últimos años de lo que llaman "nuevo Trek" como un universo más oscuro y fragmentado.

Tonterías, dicen muchos otros: Tanto la alegoría como el uso de las palabras evolucionan con los tiempos. Al fin y al cabo, hace sólo siete décadas que Lucille Ball (y su personaje) esperaba un bebé en "I Love Lucy" y la palabra "embarazada" no podía pronunciarse en la televisión nacional, salvo, curiosamente, en francés.