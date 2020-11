Eterno caballero

/ Su prolífica carrera como actor abarcó un total de 72 películas en cerca de seis décadas. Sus numerosos premios incluyeron un Oscar como actor de reparto por su magnífico veterano policía de Los intocables de Eliott Ness, de Brian de Palma, dos premios Bafta y tres Globos de Oro / Tuvo grandes papeles en cintas que incluyen ‘Indiana Jones and the Last Crusade, ‘Highlander’ y ‘The Hunt for Red October’ / Estaba muy orgulloso de sus raíces escocesas y lo celebró con su libro de 2008, Being A Scot (Ser un escocés) / Era fanático de los deportes: gran golfista y asistía regularmente a ver partidos de tenis / Con sus 1.88 metros (6 pies 2 pulgadas), sin una prueba de cámara, el escocés fue elegido para el rol de James Bond por su porte de ‘hombre apuesto, siniestro y cruel’, una combinación perfecta para el modo en que Fleming, creador del espía, describía a Bond / De todos los personajes que interpreto, Sean Connery prefería el de ‘Indiana Jones’, de Steven Spielberg

De la Redacción sábado, 31 octubre 2020 | 19:44