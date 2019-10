Estreno de 'Joker' en cines de EU causa polémica y aumento de seguridad

“Joker” llegó a los cines este viernes a pesar de una ola de críticas en Estados Unidos de que glorifica a un asesino y podría alentar ataques de imitación en todo el país.

La película protagonizada por Joaquin Phoenix trata sobre un payaso marginado que sufre un frenesí asesino y es narrada de una manera que pretende evocar empatía por él, dijo Brian Lowry de CNN.

Está ambientada en 1981 y cuenta la historia de Arthur Fleck, un fallido comediante que encuentra la salvación convirtiéndose al asesinato en Gotham City. Incluso antes de su lanzamiento, Warner Bros. enfrentó protestas de las familias de las víctimas de tiroteos masivos que temían que esto condujera a la violencia o provocara ataques de imitación.

La preocupación por el estreno de la película aumentó debido al tiroteo masivo de 2012 en un cine de Aurora, Colorado, en la noche del estreno de “The Dark Knight Rises”, otra película de Batman. Ese ataque dejó 12 personas muertas y decenas de heridos en una función de medianoche.

Aumento de la seguridad en todo Estados Unidos

En un boletín conjunto, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional hicieron una advertencia a las fuerzas del orden público después de descubrir mensajes en línea que llamaban a realizar tiroteos masivos en las proyecciones de la película. El boletín compartido con la policía esta semana decía que si bien las autoridades federales no tenían información que condujera a amenazas específicas o creíbles contra lugares en particular, habían recibido avisos de amenazas publicadas en las redes sociales desde al menos el mes de mayo.

En respuesta, las principales ciudades de Estados Unidos reforzaron la seguridad para la noche de estreno de la película. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que mantendría una alta presencia en los cines e instó a los cinéfilos a estar atentos e informar cualquier situación inusual. Algunos cines incluso prohibieron los disfraces en el estreno de “Joker”.

“Si bien no hay amenazas creíbles en el área de Los Ángeles, alentamos al público a saber que el departamento de policía estará allí con alta visibilidad”, dijo el portavoz de la policía Jader Chaves a Lucy Kafanov de CNN.

Algunos espectadores no se preocuparon

Matthew Clarke asistió a la noche de estreno este jueves y dijo que no le preocupaban las advertencias de seguridad.

“Cuando escuché por primera vez sobre la polémica de los tiroteos masivos, realmente no me molestó. Para mí, era solo otra cosa estúpida que estaba sucediendo”, dijo a CNN.

“Recuerdo que al menos (hace) una década lo mismo sucedió cuando salió ‘The Dark Knight’. Realmente no me afectó y nada me impedirá ver al Joker”.

Clarke defendió la película, diciendo que no glorifica a los asesinos porque es ficticia. “Es solo una película sobre un personaje que está pasando por una transformación. Para mí, no sé cómo expresarlo con palabras, simplemente no es gran cosa”, dijo.

Lo que piensa Joaquin Phoenix de la polémica

Joaquin Phoenix defendió la película en medio de la controversia.

Su interpretación del personaje está destinada a provocar, dijo. “Creo que es realmente bueno … cuando las películas nos incomodan o nos desafían o nos hacen pensar de manera diferente”, agregó.

“Joker” fue lanzado por Warner Bros., que es una unidad de WarnerMedia, al igual que CNN. En un comunicado, WarnerMedia dijo que la película no pretende “mostrar a este personaje como un héroe”.