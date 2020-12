Estrenará Warner Bros. cintas en cine y streaming

Associated Press / Escena de la película 'Dune'

Ciudad de México— Los estudios Warner Bros., propiedad de WarnerMedia, anunciaron hoy que estrenarán de manera simultánea, en cines y su servicio de streaming HBO Max, todas sus cintas programadas para el 2021.

Tal y como lo hará con Mujer Maravilla 1984, la compañía anunció que el público en Estados Unidos (donde se encuentra disponible la plataforma) podrá ver desde su casa más de 10 títulos.

The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In the Heights, Space Jam: New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho and Matrix 4 figuran en la lista.

Las películas estarán disponibles en HBO Max durante un mes después de su estreno, para seguir con su distribución y exhibición en salas de cine estadounidenses e internacionales.

"El modelo híbrido fue creado como una respuesta estratégica al impacto que ha tenido la pandemia global", dice el comunicado emitido por la compañía.

WarnerMedia apuesta a incrementar el número de suscriptores de su servicio de streaming, que no ha obtenido los resultados que esperaba desde su lanzamiento, además del no éxito en taquilla de Tenet, estrenada en septiembre en EU, debido a la situación actual de los cines.

"Vivimos tiempos sin precedentes lo que nos lleva a tener soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group", dijo la directora de WarnerMEdia Studios y Networks Group, Ann Sarnoff.

"Nadie más que nosotros quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el contenido nuevo es la sangre que da vida a la exhibición en cines, pero tenemos que encontrar el balance entre esto y la realidad que la mayoría de las salas en EU operarán con capacidad reducida en 2021".

