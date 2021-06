Estrenará HBO docuserie sobre caso Weinstein

Ciudad de México— HBO estrenará el 12 de julio una serie documental basada en las entrevistas que el periodista Ronan Farrow documentó en su libro Catch and Kill: Lies, Spies and A Conspiracy to Project Predators, que versa principalmente sobre las agresiones sexuales ocasionadas por Harvey Weinstein.

De acuerdo con Deadline, el programa lleva por título Catch and Kill: The Podcast Tapes, el cual se desarrolló en seis partes de media hora de duración que fueron alistadas por los ganadores del Emmy Fenton Bailey y Randy Barbato.

Farrow, ganador del premio Pulitzer, fungió como productor del proyecto que dio vida a sus encuentros con denunciantes, periodistas, investigadores privados y otras fuentes para la realización de su texto y de su podcast homónimo.

La serie documental buscó ampliar el podcast y el libro del famoso con imágenes inéditas e información nueva, incorporando también productos audiovisuales a los documentos, cintas de audio, fotos e ilustraciones que ya se dieron a conocer.

De igual forma, la producción se enfocó no sólo en el esfuerzo de exponer a Weinstein sino también en los sistemas que han ayudado a encubrir los crímenes de violación, asalto sexual, acoso, entre otros, en las grandes industrias y empresas.

Mona Card y Unjin Lee también comparten créditos en el área de producción, al igual que Francy Kachler, quien editó los capítulos, mientras que en la parte de producción ejecutiva se encuentran Tina Nguyen, Nancy Abraham y Lisa Heller.