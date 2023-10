Estrenan Siddhartha y Leiva colaboración tras varios años

Ciudad de México.- Siddhartha y Leiva han invertido unos años en terminar una colaboración porque no quedaba a su gusto, y, además, tardaron unos meses en poder grabarla como querían. El resultado, el sencillo "Nada Por Hecho", al fin ve la luz este jueves.

El tapatío recordó, en entrevista telefónica, que conoció al español en un concierto de este último, en el 2019, y que desde entonces acordaron colaborar en algo, pero la idea comenzó a gestarse a principios del 2020. Llegó el día de su estreno.

"Al final, él aventó la primera palabra; me mandó una nota de voz con la idea de una canción, que, digamos, era guitarra y voz y la había grabado en su celular.

"Yo estaba por hacer otro álbum, luego llegó la pandemia y dije '¿sabes? En este momento no voy a tener chance de desarrollar la idea, pero vuelvo contigo'. Tres años después agarramos la canción, y aunque estuvo guardada mucho tiempo, le dimos luz", comentó Siddhartha en la conversación.

Así, el mexicano, intérprete de "Ser Parte" y "Brújula", y el español, conocido por "No Te Preocupes por Mí" y "Terriblemente Cruel", trabajaron a distancia en "Nada Por Hecho", el cual aparece desde hoy en plataformas de streaming y videos.

"Lo que era una mezcla de una canción de él, una mía y un derivado de ambos quedó en una obra muy bien balanceada. Es la más bonita de este nuevo proyecto que estoy haciendo, de colaboraciones.

"Empezó como un crío de un año, quedó como uno de tres años. Nunca estuvimos juntos, pero el proceso de grabación fue muy natural, y aunque no nos pudimos ver, al final lo hicimos los dos", precisó.

Siddhartha describió la canción, cuyo videoclip fue dirigido por su mujer, la influencer Yuya; Cristóbal G. Camarena y el propio músico, como una carta de reencuentro hacia una persona con la que ya no había contacto pero que dio pie a una relación muy profunda.

"Como si se la escribieras a una persona con quien has estado por mucho tiempo fuera de contacto, que siempre fue muy importante, pero algo pasó y hubo un distanciamiento, quedaron cosas al aire.

"Le dices 'no estoy seguro de qué pasa contigo, no sé qué ha pasado, no nos hemos visto en mucho tiempo, pero aquí estoy'. Y le dices que estás a su lado, que es una reconciliación, que debe haber un reencuentro, una reubicación", detalló el también ex integrante de Zoé.

Tras haber lanzado "Acapulco", su dueto con Emmanuel Horvilleur, y ahora esta nueva composición, el jalisciense considera editar en el primer trimestre del 2024 un EP con las colaboraciones que ya dio a conocer más las que tiene guardadas.

Acerca de la intervención de su mujer en el clip, comentó que fue totalmente inesperado y sin planeación específica, ya que cuando ella escuchaba la canción se sentía conmovida y le expresaba sus ideas.

"La idea del video es una parte de ella. Estuvimos trabajando en nuestra casa, en Cuernavaca, a principios de año, y cuando la escuchaba se ponía sensible y me dijo 'cuando la escucho, se me vienen estas escenas'.

"Yo lo sentí muy bien, y le dije 'hay que hacerlo, hagamos el video como te lo imaginas'. Por eso ella es codirectora, porque yo me sumé a sus ideas y nos pusimos a trabajarlas con Cristóbal".

Además, dijo Siddhartha, está más que listo para el concierto, que será el más grande de su carrera, que dará el 9 de diciembre en el Foro Sol y para el cual está preparando sorpresas e invitados, los cuales no revelará todavía.