Estrena The Rolling Stones en 4K video de '2000 Light Years From Home'

Ciudad de México.- Los Rolling Stones y ABKCO Music & Records Inc. lanzaron el video musical oficial de “2000 Light Years From Home”. Filmado y producido en 1967, la “película promocional” (así se les llamaba a los videos antes de la era MTV) ha sido fielmente restaurada en resolución 4K.

Lanzado en Estados Unidos como un B-side al single “She’s a Rainbow” y mundialmente como parte del álbum psicodélico experimental Their Satanic Majesties Request a finales de 1967, “2000 Light Years From Home” fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards a principios de ese año. Jagger supuestamente escribió las letras dentro de la prisión de Brixton mientras estaba encarcelado debido a una redada antidrogas. La canción fue grabada en los estudios Olympic Sound en verano del ’67 y fue producida y mezclada por Los Rolling Stones. El A.V. Club describe a “2000 Light Years From Home” como “una de las canciones destacadas de la breve fase psicodélica de los Rolling Stones…un viaje a través de los rincones de lo que llamamos espacio exterior – la clásica metáfora de ciencia ficción a través del infinito, exótico desconocido como un espejo para emociones de soledad y aislamiento”. Con Jagger en la voz y las maracas, Richards haciendo coros, guitarra principal y un bajo distorsionado, Brian Jones en el Mellotron y el dulcimer, Bill Wyman en el bajo y el oscilador, Charlie Watts en la batería y el músico de estudio Nicky Hopkins en el piano, la canción está sónicamente a años luz de las raíces de blues de la banda.

El video para “2000 Years From Home” fue dirigido por el ya fallecido Peter Whitehead. El video comienza con acercamientos de los cinco miembros originales y presenta una actuación en escena del grupo en cintas tratadas con color. La cara pintada de Jagger como un tema fue retomado para el video musical de “Jumpin’ Jack Flash” el año siguiente, dirigido por Michael Lindsay-Hogg.