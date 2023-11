Estrena The Beatles el último sencillo de su carrera

Ciudad de México.- Estrena este jueves The Beatles el último tema de su carrera, 'Now And Then', a partir de un demo de John Lennon depurado con IA.

"Now And Then", anunciada como la última canción que publicará The Beatles en su carrera, está lista para hacer historia.

Este tema inédito comenzará a sonar desde las 8:00 horas de este jueves y el videoclip oficial, dirigido por Peter Jackson, saldrá el viernes.

Universal Music, la discográfica que maneja el catálogo del cuarteto de Liverpool, exhibió en una función exclusiva el documental Now And Then-The Last Beatles Song, sobre un track que pasará a la historia porque cuenta con la voz del fallecido John Lennon reconstruida gracias a la controvertida y muy en boga Inteligencia Artificial (IA).

En el encuentro con los medios fueron revelados algunos detalles, como que Lennon, asesinado hace 43 años, escribió y grabó al piano el demo titulado "Now And Then" en los años 70. Ya en los 90, su viuda, Yoko Ono, le entregó la inacabada pieza a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes lanzaron el concepto Anthology en varios formatos (discos, videos y libro). En esa época, "Free As a Bird" y "Real Love" fueron los dos únicos temas nuevos, terminados por los entonces tres Beatles vivos.

"Now and Then" no les convenció del todo, quedó archivado y luego se pensó en una tecnología que pudiera separar la voz de Lennon de su piano, lo que la hacía inutilizable para la ingeniería de sonido, pero no había tal.

Ante la controversia generada por la deepfake music, como sucedió con "Heart On My Sleeve", que usó IA para recrear las voces de Drake y The Weeknd, esta nueva producción de The Beatles cuenta con el visto bueno de los sellos Apple Corps Ltd./Capitol/UMe y de todos los involucrados en permisos de parte del grupo.

El proceso de creación de esta pieza final se explica en el documental, estrenado ayer en Disney+ y en el canal oficial de YouTube de The Beatles. Explica cómo la empresa WingNut Films, de Jackson, desarrolló un software capaz de extraer voz y por eso se le aplicó al demo de Lennon, por lo cual el resto de la banda "volvió" al estudio con el propósito de completarlo con voces e instrumentos adicionales.

La tecnología desarrollada es de aprendizaje de audio automático y con ella fue posible "desmezclar el audio del metraje del documental original The Beatles: Get Back, de donde se tomó el esqueleto de sonido, timbre, métrica y tono para obtener una 'voz real' (para aplicarla en el demo posterior)".

Al obtener recientemente el visto bueno de McCartney y Starr, más los involucrados en el proyecto, se aislaron y mezclaron nuevamente el audio instrumental y el vocal, incluso con diálogos, para obtener el demo general de cara a la regrabación de toda la canción, según la explicación vertida en el cortometraje Now And Then, de casi 13 minutos.

Con esas partes resueltas, Macca y Starr acoplaron aportaciones vocales e instrumentación, más unos acordes de guitarra de Harrison que datan de mediados de los 90, inspirados en el demo original de Lennon, y el resultado es el que ya puede escucharse hoy.

Por ello, los créditos de Lennon, quien murió el 8 de diciembre de 1980, y Harrison, fallecido el 29 de noviembre del 2001, se suman a los de McCartney y Starr y esa ecuación da como resultado una última joya de The Beatles, alumbrada varias décadas después.

También se puede ver mucho más de todos ellos, en tono humorístico y muy reflexivo, en el documental.

"Sólo pensar en la responsabilidad de tener que hacer un video musical digno de la última canción que lanzará The Beatles produjo una colección de ansiedades casi demasiado abrumadoras para lidiar con ellas.

"Mi amor de toda la vida por los Beatles chocó con un muro de terror ante la idea de decepcionar a todos. Esto creó una intensa inseguridad en mí porque nunca había hecho un video musical, y no podía imaginar cómo podría comenzar a crear uno para una banda que se separó hace más de 50 años, que nunca había interpretado la canción y con la mitad de sus miembros ya no entre nosotros", expresó Jackson sobre su debut como director de un videoclip musical.

Además de lo mencionado, las legendarias recopilaciones 1962-1966 ("The Red Album") y 1967-1970 ("The Blue Album"), de The Beatles, serán relanzadas a la venta este 10 de noviembre con varias novedades: tracklists aumentados e incluido "Now And Then", todos remasterizados de nueva cuenta y con vinilos de sus respectivos colores.

"Now And Then" también saldrá como CD single con el tema "Love Me Do" versión estéreo remix 2023.