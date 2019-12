Estrena Billie Eilish video grabado en México

Ciudad de México.- Billie Eilish estrenó este jueves el video de su canción "Everything I Wanted", grabado durante la presentación que ofreció en la décima edición del Corona Capital.

El clip superó 98 mil reproducciones a menos de una hora de haberse publicado en el canal oficial de YouTube de la intérprete.

"Nunca he tocado esta canción en vivo. Ustedes, chicos, tendrán el primer intento", dijo Eilish para presentar la canción, que estrenó días antes de su presentación en la Ciudad de México, el pasado 17 de noviembre.

En el video, la estrella de 17 años comparte escenario con su hermano y productor, Finneas.

Billie Eilish visitará Guadalajara y la Ciudad de México en mayo del próximo año, como parte de su gira Where Do We Go Tour.