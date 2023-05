¡Estremecedor!

Aparecía en revistas, pósters, camisetas… y espectaculares. El de Michel J. Fox era un éxito difícil de prever: bajito, imberbe y de aspecto excesivamente pulcro, no encajaba en la nueva pandilla de ídolos que se forjaron a inicios de los ochenta con los Rebeldes de Coppola a la cabeza.

No había en él nada indómito o salvaje, no exudaba sexualidad, no era Matt Dillon, ni mucho menos Mickey Rourke. Nada parecía funcionar, pero funcionó todo. Encadenó éxitos en cine mientras protagonizaba la serie de más audiencia, arrasaba en comedias y se atrevía con dramas arriesgados.

Todo hasta que con sóolo 29 años un temblor incontrolado en el dedo índice lo llevó al médico. Lo que consideró la consecuencia de una mala resaca eran los primeros síntomas del párkinson. Los últimos 30 años de su vida han orbitado en torno a la enfermedad que padece, un día a día que recoge el documental Still: una película sobre Michael J. Fox, que el 12 de mayo estrenará Apple TV+.

Vida de este chico

Antes de llegar a ‘Enredos de familia’, Fox era un adolescente canadiense desconocido cuyo bagaje se limitaba a papeles en series como ‘Lou Grant’ o ‘Vacaciones en el mar’.

En aquel momento era imposible predecir el fenómeno en el que se convertiría, tanto que obligó a cambiar la premisa de una serie en la que iba a ser secundario. Los padres, un matrimonio de hippies de los sesenta cuyos hijos resultan ser mucho más conservadores y tradicionales que ellos, eran las estrellas, pero el carisma de Fox provocó que a mitad de la primera temporada su personaje, Alex P. Keaton, un atildado adolescente ataviado con traje Oxford que citaba al economista Milton Friedman y cuyo único deseo era ser millonario, pasase al centro de la narración.

Se convirtió en la comedia más popular del momento. Ronald Reagan la nombraba como su serie favorita y nuevas hornadas de jóvenes políticos republicanos citaban a Keaton como referencia.

Por primera vez, ser un joven conservador resultaba sexy. Además, él era el rebelde, algo que no estaba ni remotamente en la mente de sus guionistas.

El día en que todo cambió

Tenía tan sólo 29 años. Decidió ocultar la enfermedad. Acababa de casarse y su mujer estaba embarazada. A pesar de que los síntomas eran cada vez más evidentes, siguió trabajando, pero la enfermedad era evidente y Fox no solo reconoció en público que padecía párkinson: al igual que otras celebridades como Selma Blair o Christopher Reeve, se convirtió en un activista infatigable.

A través de la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del párkinson, creada en 2000, es uno de los principales oradores en favor de la investigación con células madre. Hasta que en 2019 se retiró definitivamente, siguió encadenando apariciones en televisión, algunas tan celebradas como su autoparodia interpretándose a sí mismo y riéndose de su enfermedad en Larry David.

