Estoy listo para dejar el cine: Quentin Tarantino

Ciudad de México.— Quentin Tarantino está listo para dejar de hacer películas, como lo previno desde 2009, cuando declaró que al cumplir 60 años dejaría a un lado su carrera de cineasta.

El director de películas como Tiempos Violentos y Kill Bill reveló que fuera de querer mantener una filmografía "perfecta", su idea es dedicarse a escribir y descansar del cine.

"No, creo que no. Es solo que he estado haciendo películas durante 30 años y estoy listo para dejarlo", citó el portal NME.

Entre los deseos del cineasta está el continuar con su libro "Cinema Speculation", por lo que no tiene previstas las realizaciones de más filmes.

"Quiero hacer un segundo volumen de 'Cinema Speculation', que abarque también los años 70 pero con otras películas, también de mi adolescencia. Y luego daré el salto a los 80 y también hablaré de cine de fuera de Estados Unidos", comentó.

Actualmente, Tarantino se encuentra trabajando en la producción del que sería su último filme, titulado The Movie Critic, con un estreno agendado para el 2024.