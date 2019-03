Estos 10 episodios de Game of Thrones te pondrán al corriente

Ciudad de México— Falta cada vez menos para el estreno de la última temporada de Game of Thrones.

Si llegaste tarde a la fiebre y no has acabado de ver todas las temporadas, no te preocupes. Abajo encontrarás una lista con los episodios esenciales para entender qué sucedera en la temporada 8.

Calma, que la lista es más breve de lo que te imaginas: son solo 10 episodios que te permitirán ponerte al corriente.

Los episodios que te mostramos a continuación te ayudarán a entender la trama, sus personajes y los eventos que llevarán a Jon Snow, Daenerys Targaryen y compañía a lo que será la batalla final en Winterfell.

Los acomodamos según la temporada para que te sea más fácil buscarlos.









Temporada 1 Episodio 1: 'El invierno se acerca'

El episodio piloto de Game of Thrones es crucial no solo por ser el inicio de la historia, sino porque introduce todos los términos y conflictos que se desarrollarán a lo largo de la serie.

Además, este primer capítulo dio muchísimo de qué hablar, entre otras cosas, porque se tuvo que rehacer por completo.

Los rumores dicen que en la primera versión del piloto Daenerys y Cersei eran muy diferentes a como las conocemos. Sin embargo, el capítulo quedó tan mal que los productores David Benioff y D.B.Weiss prefirieron desecharlo.









Temporada 2 Episodio 9: 'Blackwater'

'Blackwater', a pesar del nombre, es uno de los episodios más impresionantes de la serie pues en él vemos una espectacular batalla naval en la que aparece por primera vez el fuego valyrio.





Pero la cosa no queda ahí, en este episodio vemos también cómo la maldad de Cersei Lannister empieza a surgir lo cual cambia para siempre la relación entre los hermanos Lannister.





Temporada 3 Episodio 9: 'Las lluvias de Castemere'

Este es considerado por los fans de GoT como el episodio más traumático de la serie.

En él todo lo que creíamos saber de los siete reinos se pone de cabeza. Tyrion destruye toda la armada naval de Baraethon; Cersei intenta matar a Tommen y se libra una gran batalla al interior de King's Landing.

Además este capítulo es de los que más alta puntuación tienen en sitios como IMBD, así que definitivamente es un must de la serie.





Temporada 4 Episodio 6: 'Leyes de dioses y hombres'

Este capítulo, además de brindarle muchos memes al mundo, nos permitió conocer más acerca de la oscura familia Lannister y puso a Tyrion Lannister (Peter Dinklage) entre nuestros personajes favoritos.









Temporada 4 Episodio 10: 'Los niños'

El final de la cuarta temporada es, sin lugar a dudad, uno de los capítulos cruciales de la saga pues se mete a fondo con la mitología creada por George R.R. Martin.

En 'Los niños' recibimos información vital sobre los Hijos del Bosque, la Larga Noche y los Primeros Hombres; todos elementos sumamente importantes para la historia principal.









Temporada 5 Episodio 8: 'Hardhome'

Este capítulo tiene todo lo que un fan de Game of Thrones quiere ver: una batalla épica, claves para salvar a Poniente del peligro, intrigas, grandes diálogos al Rey de la Noche.





Temporada 6 Episodio 9: 'La batalla de los bastardos'

A pesar del curioso nombre, 'La batalla de los bastardos' es uno de los mejores episodios de la sexta temporada y de la serie, auqnue en realidad, se trata la primera parte del final de la sexta entrega de Game of Thrones.

En ella se nos hace un breve resumen de dónde están y qué están haciendo todos los personajes y algunos que habían pasado desapercibidos (cof cof Arya) comienzan a destacar.





Temporada 6 Episodio 10: 'Vientos de invierno'

La segunda parte del final de temporada es sencillamente espectacular. Una muerte en masa a manos de Cersei Lannister, Tommen se suicida, Jon destierra a Melisandre, Arya se vuelve una badass, ¿qué más se puede pedir?

Temporada 7 Episodio 5: 'Eastwatch'

La penúltima temporada de Game of Thrones solo tuvo siete episodios, todos dignos de verse. Sin embargo, 'Esastwatch' destaca por ser complejo y determinante para la historia.

No hay un solo segundo de relleno o paja, por lo que tal vez salgas con dolor de cabeza o un poco traumatizdo:

Jaime y Bran regresan a King's Landing. Daenerys le pone un ultimátum al ejército Lannister. Jon le porpone a Cersei una alianza temporal, resulta que Cersei está embarazada de su hermano. ¡Ni en una telenovela hay tanto drama!





Temporada 7 Episodio 7: 'El dragón y el lobo'

El final de temporada no tiene historia en sí misma, más bien sirve de presentación para todo lo que veremos en la última entrega.

En él vemos que Cersei (aún embarazada) manda traer a la Compañía Dorada con el fin de apoderarse de todo Westeros. Jaime la deja y se va hacia el norte, nadie sabe bien a qué.





Al fin se hace el amor entre Daenerys y Jon. Mientras ellos andan en el arrumaco, Samwell y Bran concluyen que Jon es en realidad Aegon Targaryen (hijo de Reaghan y sobrino de Daenerys) por lo que podría ser el heredero al Trono de Hierro.

Por úlitmo, vemos al Rey de la Noche dirigirse hacia el Muro con un atemorizante dragón de hielo y un ejército de muertos dispuestos a pelear.









Ahora sí, ya tienes todo lo que necesitas para el estreno de la octava temporada de Game of Thrones el próximo 14 de abril.