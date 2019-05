Esto es lo que la gente busca de Game of Thrones en Google

La serie Game of Thrones después de 8 temporadas este domingo llegará a su fin, informó El Universal.

Sin duda, la última temporada ha causado polémica debido a que muchos no están conformes con el resultado. Sin embargo, lo que no se puede negar es el éxito que ha tenido en las búsquedas de Google.

Google ha dado a conocer las preguntas más populares que han buscado los usuarios en México sobre la producción de HBO.

Durante este mes las personas han buscado:

¿A qué hora transmiten Game of Thrones en HBO?, ¿por qué querían matar al caballero de la noche?, ¿por qué el dragón de la noche no se quemó con el fuego del dragón?, ¿por qué se ve tan oscuro el capítulo de Game of Thrones? y ¿por qué le ponen snow?

Además, Google también dio a conocer las preguntas más frecuentes en la última semana:

¿Qué capítulo de Game of Thrones es la boda roja?, ¿qué dragón fue convertido por the Night King?, ¿quién tiene la daga catspaw actualmente?, ¿qué es valar morghulis y valar dohaeris?, ¿por qué la Montaña es un zombie?, ¿dónde ver el final de Game of Thrones?, ¿en qué bar se puede ver el final de Game of Thrones?, ¿por qué la mayoría de los actores de GOT son ingleses?, entre otras.

La serie es un fenómeno mundial por lo que la compañía también informó sobre cuáles fueron las consultas de las personas de Latinoamérica desde el incio de la última temporada de Game of Thrones:

¿A qué hora se estrena Juego de Tronos?, ¿por qué canal pasan Game of Thrones en Argentina?, ¿a qué hora comienza Game of Thrones en Perú?, ¿en qué año se estrenó la quinta temporada de GOT?, ¿En qué películas ha trabajado Daenerys de Game of Thrones?, entre otras más.

Y tú, ¿ya estás listo para el final de esta serie?