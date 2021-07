Estas son las películas de la Mostra de Venecia 2021

Ciudad de México— Varias figuras del cine, entre ellas el español Pedro Almodóvar, la neozelandesa Jane Campion, el italiano Paolo Sorrentino y el chileno Pablo Larraín, competirán en la sección oficial de la 78 edición de Mostra de Cine de Venecia, del 1 al 11 de septiembre, informaron este lunes los organizadores, publicó AFP.

En total 21 filmes han sido seleccionados para competir por el prestigioso León de Oro, entre ellos una decena de reconocidos cineastas, una edición que se presenta particularmente interesante y rica.

La sección oficial contará con directores de la talla de Almodóvar, quien abre la competición con Madres Paralelas, el relato de varias mujeres con el que aborda uno de sus temas favoritos, la maternidad y la familia.

También ha sido invitado al concurso, para presentar su última obra, el ganador del Óscar italiano Paolo Sorrentino, con su filme Fue la Mano de Dios, rodada en su ciudad natal, Nápoles, y en la que explica su relación con el fútbol, con su ídolo Maradona, y como ello le salvó la vida.

Tras más de diez años de su última película, la premiada Jane Campion (El Piano, 1993) vuelve a competir con el filme The Power of the Dog, inspirado en la novela homónima de Thomas Savage, sobre una guerra entre hermanos.

América Latina, invitada especial

Se trata de una edición especial, que confirma también el excelente estado de salud del cine de América Latina, con cuatro filmes en la competición oficial y tres en la sección Horizontes.

Premiado en 2015 con el León de Oro por su oscuro filme Desde Allá, el venezolano Lorenzo Vigas vuelve a competir en Venecia con La Caja.

Otro regreso a Venecia es el del chileno Pablo Larraín, aclamado hace seis años por su inquietante filme sobre los mecanismos para encubrir a los curas pedófilos en El Club. Este año compite con Spencer, dedicada al fin de semana que Diana de Gales, interpretada por Kristen Stewart, decidió divorciarse del Príncipe Carlos.

La brillante pareja argentina de Gastón Duprat y Mariano Cohn vuelve por tercera vez a la Mostra con la cinta Competencia Oficial, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, "un cántico sobre el narcisismo, con un guión irresistiblemente irónico", subrayó Alberto Barbera, director de la Mostra.

Otra presencia notable será la del cineasta mexicano Michel Franco, quien después de haber impactado el año pasado con su despiadada película Nuevo Orden, vuelve a Venecia con Sundown, con un prestigioso reparto formado entre otros por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg.

"La calidad promedio de los filmes es más alta de lo habitual", confesó el director de la Mostra, durante la presentación virtual del festival, que por segundo año consecutivo se realizará en medio de la pandemia. "Es como si la pandemia hubiera estimulado la creatividad", reconoció.

El prestigioso festival se llevará a cabo de nuevo con total respeto de las medidas sanitarias, sin aglomeraciones, con los espectadores sentados a distancia y con la obligación de presentar el llamado "pasaporte covid" que certifica la vacunación.

La siguiente es la lista de los filmes que compiten por el León de Oro y en la sección Horizontes de la 78ª edición del festival de Venecia, que se celebrará del 1 al 11 de septiembre:

Competición Oficial

- "Madres paralelas", del español Pedro Almodóvar.

- "Mona Lisa and the Blood Moon", de la estadounidense Ana Lily Amirpour.

- "Un autre monde", del francés Stéphane Brizé.

- "The Power of the Dog", de la neozelandesa Jane Campion.

- "America Latina", de los italianos Fabio y Damiano D'Innocenzo.

- "L'événement", de la francesa Audrey Diwan.

- "Competencia oficial", de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.

- "Il buco", del italiano Michelangelo Frammartino.

- "Sundown", del mexicano Michel Franco.

- "Illusions Perdues", del francés Xavier Giannoli.

- "The Lost Daughter", de la estadounidense Maggie Gyllenhaal.

- "Spencer", del chileno Pablo Larraín.

- "Freaks out", del italiano Gabriele Mainetti.

- "Qui rido io", del italiano Mario Martone.

- "On the Job: The Missing 8", del filipino Erik Matti.

- "Leave no Traces", del polaco Jan P. Matuszynski.

- "Captain Volkonogov Escaped", de los rusos Natasha Merkulova y Aleksey Chupov

- "The Card Counter", del estadounidense Paul Schrader.

- "É stata la mano di Dio", del italiano Paolo Sorrentino.

- "Reflection", del ucraniano Valentyn Vasyanovych.

- "La caja", del venezolano Lorenzo Vigas.

Sección Horizontes

- "Atlantide", del italiano Yuri Ancarani.

- "Miracol", del rumano Bogdan George Apetri.

- "Piligrimai", del lituano Laurynas Bareisa.

- "Il paradiso del pavone", de la italiana Laura Bispuri.

- "The Falls", del taiwanés Mong-hong Chung.

- "El hoyo en la cerca", del mexicano Joaquín Alejandro del Paso.

- "Amira", del egipcio Mohamed Diab.

- "À plein temps", del franco-canadiense Eric Gravel.

- "107 Mothers", del eslovaco Peter Kerekes.

- "Vera Dreams of the Sea", de la kosovar Kaltrina Krasniqi.

- "Les promeses", del francés Thomas Kruithof.

- "White Building", del camboyano Javich Neang.

- "Anatomy of Time", del tailandés Jakrawal Nilthamrong.

- "El otro Tom", del uruguayo Rodrigo Plá.

- "El gran movimiento", del boliviano Kiro Russo.

- "Once upon a Time in Calcutta", del indio Aditya Vikram Sengupta.

- "Rhino", del ucraniano Oleh Sentsov.

- "True Things", de la británica Harry Wootliff.

- "Inu-oh", del japonés Masaaki Yuasa.