Estas abuelas irán al Oscar

Nueva York — Las dos abuelas de Sean Wang viven juntas. Leen juntas el periódico. Bailan juntas. Duermen en la misma cama y se quejan de las flatulencias de la otra. La mayor de las dos, Yi Yan Fuei, tiene 96 años. La más joven, Chang Li Hua, tiene 86. Son consuegras, pero actúan más como hermanas.

Cuando Wang, su nieto de 29 años, se inició en el cine, uno de los primeros que hizo fue un corto en el que Yi y Chang le dan de comer arándanos. Cuando Sean se niega, lo matan y lo entierran en el patio trasero.

Wang siguió filmándolos en su casa de Bay Area, sobre todo después de que él volviera a vivir con su madre durante la pandemia. Se acostumbraron a la presencia de su cámara. Pero nunca pensaron que les llevaría a los Oscar.

“Nǎi Nai & Wài Pó”, el encantador retrato que Wang hace de sus abuelas, está nominado al Mejor Cortometraje Documental en los Oscar. En él, Wang filma a Yi y Chang en su vida cotidiana, con momentos de diversión. Luchan con los brazos. Juegan a disfrazarse. Ven “Superbad”. Pero sobre todo, “Nǎi Nai & Wài Pó”, que en mandarín se traduce como abuela materna y abuela paterna, capta la alegría de dos enérgicas mujeres de edad avanzada que, de vez en cuando, se burlan de los intentos de su nieto de convertirlas en estrellas de cine.

Su reacción se hace viral

“Cuando nos pediste que fuéramos estrellas de cine, pensamos: ‘Esto debe ser una broma’”, dice Chang en una entrevista realizada por Zoom junto a Yi, a la que se une Wang desde Los Ángeles. “Pero ahora que hemos hecho esta película y va a ir a los Oscar, nos sentimos como estrellas de cine. Ahora que ha ocurrido toda esta experiencia, nos sentimos un poco más guapas”.

Cuando se anunciaron las nominaciones a los Oscar el mes pasado, no fueron las reacciones de Bradley Cooper o Emma Stone las que se hicieron virales. Fue la celebración, grabada en video, de Yi y Chang, con Wang, su madre y el productor Sam Davis de pie junto a ellos.

Más que una película casera

En la película, que se puede ver en Disney+, Yi y Chang reflexionan sobre la mortalidad y las cosas esenciales de la vida. “Mientras tenga el periódico, puedo vivir”, dice Yi en la película, lupa en mano. Ahora, ellos mismos son noticia.

“Todos los días abro el periódico y si consiguiera verte, sería increíble”, le dice Yi a Wang, que, tras traducirlo, se encoge de hombros: “Creo que aún no hemos salido en los periódicos taiwaneses”.

Una noticia destacada hace unos años inspiró en parte a Wang para hacer la película. Durante la pandemia, cuando los crímenes de odio contra asiáticos y asiático-americanos iban en aumento, vio a sus abuelas como un antídoto perfecto contra los odiosos estereotipos que siguieron al Covid-19. Al mismo tiempo, el cortometraje, que se estrenó el año pasado en SXSW, pretendía ser esencialmente una simple película casera.

Su historia

Yi y Chang crecieron en la pobreza en el Taiwán de la guerra. Su actitud vivaz (“No importa si sabemos bailar”, dice Chang en la película. “Sacudiremos las caderas”) es una reacción consciente a las penurias que han vivido. En la película, Chang señala que los días pasados tristes pasan igual que los pasados felices. “Así que voy a elegir la alegría".

“Hubo mucho dolor en nuestra infancia”, dice Chang ahora, con lágrimas en los ojos. “Nuestras últimas vidas son mucho más afortunadas que lo que vivimos cuando éramos jóvenes. Y luego, al estar rodeados de nuestra familia, hay mucha más alegría a nuestro alrededor que cuando éramos jóvenes”.

Cineasta revelación del año

Eso incluye a Wang, quien, cuando no está alegrando los días de sus abuelas, se ha erigido en uno de los cineastas revelación del año. Al mismo tiempo que “Nǎi Nai & Wài Pó” conseguía su nominación al Oscar, el debut como director de largometrajes de Wang, Dìdi, causaba sensación en el Festival de Sundance.

En Sundance, “Dìdi”, una comedia semiautobiográfica sobre la llegada a la madurez de un adolescente patinador taiwanés-estadounidense que crece en Los Angeles, ganó el premio del público de la sección dramática de Estados Unidos y el premio especial del jurado al mejor reparto, que incluye a Chang como suegra.

“Hacer películas sobre mi familia me ayuda a tender puentes en mi vida como ser humano: ver a mi madre no sólo como mi madre o a mi abuela no sólo como mi abuela, sino como personas”, dice Wang. “Todavía estoy aprendiendo a salvar esa distancia".

Ahora, la vida familiar de Wang confluirá, precisamente, en los Oscar.

“Vamos a ir a los Oscar y voy a ir con mis abuelas”, dice Wang, sonriendo. “Es una frase que nunca pensé que diría”.