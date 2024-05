Estará la tercera temporada de 'Bridgerton' llena de magia

Sao Paulo, Brasil.- Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) serán el centro de los nuevos eventos amorosos y los dramas de época en la tercera temporada de Bridgerton, que regresa a Netflix.

He sido afortunada de hacer tantas cosas que me gustan después de Bridgerton. He conocido a gente grandiosa y me siento muy agradecida todos los días

Penelope lleva mucho tiempo como una devota amiga para Colin, y aunque en secreto está enamorada de él, ante sus desplantes, decide tomar un nuevo rumbo, centrándose en encontrar un marido que preferiblemente le dé la libertad de continuar su doble vida como Lady Whistledown, lejos de las miradas indiscretas de su madre y sus hermanas.

Todo se complica cuando Colin se ofrece a ayudarla a conseguir un esposo, mientras vuelve a surgir la chispa entre ellos.

"La magia de esta serie es que cada temporada tiene un foco diferente. Luke y yo lo dimos todo este año y me siento tan orgullosa del resultado. Es una temporada llena de sentimientos y experiencias", adelantó Coughlan en un evento para fans en Brasil, el año pasado, donde se mostraron las primeras imágenes.

Basada en las novelas de Julia Quinn, la serie ha optado por saltarse el orden de los libros y adaptar el cuarto, pues es la primera vez que Lady Whistledown, seudónimo de Featherington, una popular y admirada escritora anónima de un panfleto social que detalla los chismes de la alta sociedad, se vuelve la protagonista de la historia.

La actriz, de 37 años, compartió su gusto por ser parte de uno de los títulos más exitosos del catálogo de la plataforma.

"Cuando filmamos la primera temporada no sabíamos en lo que se convertiría. No teníamos idea si a la gente le iba a gustar, estábamos convencidos de que los libros eran un éxito, pero no podíamos confiarnos y pensar que eso nos ayudaría de manera correcta", afirmó.

Penelope y Colin mostrarán una faceta completamente nueva cuando se conviertan en el centro de atención del reino y desaten los acontecimientos más comentados.

"Somos muy afortunados de que el show haya funcionado. La respuesta de los fans ha sido tan especial, hace que despertar a las cuatro de la mañana para ir a maquillaje y usar los corsets valga la pena", consideró.

La próxima entrega de la serie de época tendrá adiciones al elenco. Los actores Daniel Francis, Sam Phillips y James Phoon interpretarán a Marcus Anderson, Lord Debling y Harry Dankworth, respectivamente.

Además del romance, los tocados y los estrafalarios vestidos de época estarán de regreso en la tercera temporada, que se dividirá en dos partes, la primera a partir de hoy, y la segunda desde el 13 de junio.

"Hay esfuerzos que quedan detrás de la pantalla, como las dos horas que pasamos en peinado y maquillaje, y la hora y media para el vestuario. Es mucho, pero es un compromiso que tenemos con el público y con esta serie", remató.