Está Lucero enamorada... del escenario

Monterrey, México.- Después de que Lucero dio a conocer que terminó su relación sentimental de 10 años con el empresario Michel Kuri en medio de una exitosa gira con su ex esposo, la pregunta es: ¿podría regresar con Manuel Mijares?

La llamada "Novia de América", que este martes celebra 54 años de vida, tiene muy clara su postura en torno a la idea que está en la mente de muchos fans de ambos artistas que gustan de verlos juntos, más ahora que presentan la gira "Hasta Que Se Nos Hizo".

"A veces algunas personas preguntan: '¿No será que ya van a volver?'. Creo que es algo lógico que lo piensen. A mí me ha pasado durante muchos años. En mi carrera he hecho muchas telenovelas y proyectos acompañada por otros artistas hombres y cuando no me inventaban romance con uno, era con otro", dijo Lucero en entrevista.

"Se ha dado con muchos artistas o talentos esa misma pregunta, pero es parte de este juego, de esta magia, ya sea en una telenovela o en un escenario".

Quienes han visto la gira "Hasta Que Se Nos Hizo" disfrutan ver a la pareja cantando y bailando juntos en el show, algo no muy común entre los famosos de México.

"Nosotros jugamos en el escenario y de repente le doy un beso en el cachete y nos reímos, porque viene al caso por un tema que cantamos juntos. Así que de pronto el beso es un juego, es parte de eso, de lo que a la gente le gusta disfrutar", contó la cantante entre risas.

Si fuera parte del público, añadió Lucero, también se metería en el juego de: 'Mira, salieron agarrados de la mano y se pusieron a bailar'.

"Es parte de todo esto que tenemos planeado o pensado para el público. Y no quiere decir con esto que cuando nos bajamos del escenario no nos dirigimos la palabra, la verdad es que nos llevamos muy bien y somos muy buenos cuates, porque además siempre por nuestros hijos hemos tenido mucha comunicación", aseguró.

Por eso el éxito de "Hasta Que Se Nos Hizo Tour", que este 1 de septiembre regresa al Auditorio Citibanamex, de Monterrey, a ellos los une más, por la confianza y el cariño de muchos años que hay entre ellos.

"Para coordinar cosas, la familia y demás, siempre hemos estado cercanos. Nunca hemos tenido una pelea importante ni cosas que se hayan ventilado así de que todo esté mal, al contrario, tenemos la fortuna de tener amistad, respeto y admiración, eso nos lleva a poder trabajar juntos", añadió.

Otro aspecto interesante es que la dupla logra ponerse de acuerdo fácilmente, pues se conocen bien.

"No hay sorpresas de que no lo conozco, no sé cómo va a reaccionar, y es ahí cuando las duplas o duetos no funcionan, porque se empiezan a conocer y las cosas no salen", aseguró Lucero.

Reiteró que sí hay muchos años de sana convivencia, pero que no resurge un amor de pareja.

"No resurge un amor de pareja porque ya no somos las mismas personas que nos conocimos hace 25 años", declaró Lucero, quien se casó con Mijares en enero de 1997.

"Si fuéramos los mismos, probablemente; pero yo soy diferente, tengo 25 años más que cuando lo conocí. Él también. Somos otras personas ya. Pensamos de diferente forma. Sentimos de diferente forma. Y ya no somos esos que nos conocimos hace tanto tiempo. Estamos muy seguros de que nuestra vida por separado camina muy bien. Estamos muy felices así y todo marcha sobre ruedas siendo buenos amigos y ya de lo demás, nada".

Lucero compartió que goza mucho el tour junto a Mijares.

"Te cuento que hemos estado en diferentes ciudades y países y no sabes qué alegría disfrutar a la gente, al público en otras latitudes. Estuvimos en Chile, Perú, Costa Rica, y Chicago. En México ha tenido muy buena aceptación por parte del público en diferentes estados y ciudades, así que muy contenta y agradecida de que esto les esté gustando", expresó.

"Siempre le digo que así como ya cumplieron 10 años cantando juntos Emmanuel y él, Mijares y Lucero también lo podemos lograr, y que sea una gira duradera, que haya muchos shows".