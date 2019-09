Ciudad de México— Los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel llegaron este domingo a Miami, Florida, donde buscan de manera desesperada a su padre, cuyos restos no han encontrado ni en la funeraria ni en el hospital Hospital Homestead, en el sur de Florida, donde falleció el artista.

"Llevamos dos o tres lugares y no encontramos nada. Esta es una situación difícil e injusta, vamos a ver qué podemos hacer más adelante, esto no se ha acabado", declaró Xavier Orozco, esposo de Marysol Sosa a la prensa.

Acompañados por la ex manager de "El Príncipe de la Canción", Laura Núñez, Marysol y José Joel viajaron la madrugada de este domingo a Miami, luego de recibir una llamada de su media hermana Sarita con la noticia de fallecimiento de su padre.

A su llegada, los hermanos mayores acudieron a la funeraria donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo, la encargada del lugar les comunicó que no estaban ahí.

Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homestead, donde solicitaron ayuda de la policía para dar con el paradero de su padre, pues tampoco han logrado establecer comunicación con Sarita, desde su llegada a Estados Unidos.

"Vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a entrar a ver qué nos van a decir, la información está a cuenta gotas.

"México es el lugar donde José José debe estar, no entiendo por qué estamos viviendo esto, no estamos peleando el dinero ni la herencia", comentó José Joel al bajarse de la camioneta en la que también se encontraba su hermana.

En una breve declaración a la salida de la funeraria, Marysol Sosa pidió a Sarita que le conteste las llamadas, "o veo el cuerpo de mi papá o no creo nada", sentenció.

El cantante de éxitos como "El Triste" y "La Nave del Olvido" falleció este sábado víctima de complicaciones del cáncer que padecía.

Hasta el momento no se ha informado si los restos de José José serán sepultados en Estados Unidos o si su cuerpo será trasladado a México para que el Instituto Nacional de Bellas Artes le rinda un homenaje.