'Espíritus Oscuros', terror con sello de Guillermo Del Toro

Ciudad de México.— Escurridizo, sigiloso, callado, misterioso... el casi adolescente Lucas (Jeremy T. Thomas) es el chiquillo más extraño de su clase, y al que más acosan sus compañeros.

Pero también es el que más sospechas despierta en la profesora Julia (Keri Russell) debido a que su comportamiento tranquilo y exageradamente sosegado y apacible, así como sus ausencias a la escuela, lo delatan como alguien muy peculiar.

Así comienza "Espíritus Oscuros" (Antlers), largometraje de terror y ciencia ficción dirigido por Scott Cooper y producido por el mexicano Guillermo del Toro que, tras seis meses de haber postergado su estreno por la pandemia, llega este jueves a las salas de cine de todo el mundo.

"¡Ay! Es que de solo hablar de Jeremy me da muchísima emoción porque ese niño es magia. Tiene una mirada muy peculiar, un semblante para nada común. Creo que Scott y el equipo de audiciones hicieron el mejor trabajo al encontrarlo y al entrenarlo para el filme. ¡Es el alma de la película!", subrayó Keri Russell en entrevista desde Los Ángeles.

El niño, que suele susurrar en vez de hablar y da la impresión de que cuando conversa hace un análisis psicológico de su interlocutor, es un ilustrador nato que refleja dolor y terror en sus dibujos.

Julia insiste en averiguar los pormenores de la vida de ese pequeño que le parece asustadizo y cuando le pinta el panorama a su hermano Paul (Jesse Plemons), el sheriff de la localidad del pueblo en Ohio donde radican, éste termina siendo errático en sus conclusiones.

"Hablo de un filme de terror y no me lo creo porque no es mi especialidad; antes hice Los Elegidos y siento que me asomé un poco más, pero no tanto como aquí.

"Creo que la mancuerna que hicieron Scott y Guillermo surtió efecto porque el primero encontró en todos nosotros a un equipo muy bien cohesionado para dar las expresiones adecuadas y el segundo, digo, es un maestro y nos puso a prueba a todos. Para mí, es un genio y se nota su sello", opinó la actriz de Star Wars: Episodio IX: El Ascenso de Skywalker.

Al calor de un incidente que protagoniza, la profesora Julia y otras personas del plantel se muestran preocupadas: buscan a su padre, el señor Weaver, pero no hay respuesta... la alerta crece.

Entonces, la directora Booth (Amy Madigan) va al domicilio oficial de los registros escolares de los Weaver y termina destazada por una extraña criatura. Antes, otro niño pasó por el monstruoso animal.

"Quiero contar lo que sucede, pero no puedo hacerlo porque sería un spoiler. Lo que sí puedo observar es lo siguiente: Guillermo del Toro es un contador de historias nato, tiene el don, el genio, la maestría para hacer observaciones con el propósito de elevar la calidad de cualquier proyecto.

"Casi al final hubo una escena hecha, coreografiada y cuando él la revisó simplemente dijo: 'falta esto, necesitamos el permiso del personaje para que suceda'. Y sí, nos dejó claro que en la situación era necesario el entronque de la idea del personaje para darle credibilidad", puntualizó Keri Russell.

Lo que descubren autoridades y la misma profesora Julia Meadows en el hogar de Lucas es ¡espeluznante!