Espera ‘Eras’ alcanzar la meta

El filme Taylor Swift: The Eras Tour se posicionó con una taquilla de 39 millones de dólares en su día de apertura en EU, por lo que se encuentra solo por detrás de cintas como El Joker, con un día de apertura de 39,3 millones de dólares, pero por encima de cintas como Venom Let There Be Carnage, con una apertura de 37,4 millones de dólares, informó Deadline.

Inicialmente se estimó que la película-concierto de la cantante de “Lover” tendría una apertura de 37,8 millones de dólares, pero este panorama se vio afectado por la asistencia comprometida de todos los swifties que compraron entradas, incluso en las funciones anticipadas.

Aunque lo anterior sean buenas noticias, la revista recalcó que en realidad la cinta debe alcanzar, como mínimo, la cifra de 100 millones de dólares en los siguientes tres días para considerarse rentable.

Se dijo que la cinta del ‘The Eras Tour’ requiere llegar a los 90 millones para recuperar la inversión puesta en ella y comenzar a tener ganancias; todo esto debido al factor de que la película estará proyectándose en más de tres mil 800 salas pertenecientes a la cadena de cines AMC en Estados Unidos.

Al llegar a la cantidad recaudada de 90 millones de dólares, la cinta estaría posicionada como el segundo mejor inicio nacional en taquilla, superando a Venom Let There Be Carnage, solo por detrás de Joker, de 2019.

Un aspecto que influyó mucho en la liberación de esta película fue el acuerdo interno que tuvo el equipo de Swift con el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), por lo que pudo promocionar su cinta en redes, pese a la huelga aún vigente.

Además, según reporta Deadline, de cada 100 salas disponibles para preventa de boletos, 98 eran de la cadena de cines AMC; hecho que sorprendió incluso a distribuidoras competencia.