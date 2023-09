Especulan que Bob Iger planea vender Disney a Apple

Nueva York, EU.- Mientras circulan preguntas sobre lo que le depara el futuro a Disney menos de un año después de que Bob Iger regresara como CEO, ha vuelto a surgir la especulación sobre una posible adquisición por parte de Apple.

Más de una docena de ejecutivos actuales y antiguos de Disney le dijeron a CNBC en un reciente informe detrás de escena sobre la accidentada sucesión del CEO de Disney que creen que el "objetivo final" definitivo de Iger es quedarse y eventualmente vender Disney a Apple.

PUBLICIDAD

Los analistas han teorizado sobre una posible adquisición de Disney por parte de Apple durante años, aunque la empresa de la manzana rara vez realiza adquisiciones importantes y nunca ha realizado una a esta escala; la compra más grande de la compañía hasta la fecha sigue siendo su adquisición de Beats en 2015 por 3 mil millones de dólares.

Si un mega-acuerdo con el fabricante del iPhone obtendría la aprobación regulatoria es otra pregunta.

Recientemente, Iger anunció una importante colaboración entre Disney y Apple con respecto al próximo visor Vision Pro de la compañía a cargo de Tim Cook. El servicio de transmisión Disney+ estará disponible desde el lanzamiento del Vision Pro, que según Apple comenzará a enviarse a principios de 2024.

Fusionar Disney y Apple

Bob Iger confesó en su libro "The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company", que si Steve Jobs siguiera vivo, las dos compañías podrían haberse combinado. Los analistas, por su parte, han sugerido que una adquisición de la compañía de entretenimiento por parte de Apple podría beneficiar a ambas compañías.

Ambas compañías cuentan con seguidores y consumidores entregados y una alianza con influencers internacionales a fusión de estas empresas reforzaría estos activos.

Laura Martin, analista de Needham, contó hace tiempo a Business Insider que Apple debería comprar Disney para ampliar su negocio de transmisión de contenidos y que una operación de este tipo podría añadir 25 por ciento a la valoración de la empresa.