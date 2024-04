Escucha creador de 'Mi Amigo Robot' debate sobre cancelación

Ciudad de México.- La película de Pablo Berger Mi Amigo Robot (Robot Dreams) no tiene diálogos hablados, pero sí está rodeada de conversaciones y debates por parte del público.

El público mexicano, principalmente, parece estar polarizado al juzgar a los protagonistas del filme español que fue nominado al Óscar a Película Animada, un perro y un robot.

¿Perro hizo lo suficiente? ¿Merece ser cancelado?, son cuestionamientos que la semana pasada se hicieron tendencia en redes sociales, aunque el largometraje está en cines desde principios de marzo, algo que le resulta interesante al realizador español.

"Una película sin diálogo deja mucho espacio al espectador para completarla y es muy bonito. En México se ha entendido como una experiencia sensorial más que una experiencia intelectual, la cual aparece a posterior. De todos los países en los que se ha estrenado, creo que es al que ha tocado más profundo.

"Yo creo que porque son gente con gran sensibilidad, tienen la emoción a flor de piel, a lo mejor ese gran amor que sienten por el prójimo también es el que ha provocado esa polémica", reflexionó, en entrevista, el director de la cinta Blancanieves (2012).

Berger no piensa que la historia, sobre una amistad que se corta abruptamente, pueda resumirse a buenos y malos, ya que desde que él la leyó en su formato de novela gráfica experimentó su poder.

Se encontró con el libro de Sara Varon en 2010 y se volvió uno de sus favoritos, pero cuando lo releyó en 2018 terminó conmovido hasta las lágrimas y eso lo llevó a querer adaptarlo y dirigirlo.

"En esos ocho años mi mejor amigo dejó de ser mi mejor amigo, había perdido a mi madre y también me acordé de una relación muy importante en mi vida. Sin duda, el hacer esta película fue un acto sanador. Los personajes, de alguna manera, son representaciones posibles de nosotros, pero en diferentes situaciones.

"Yo creo que, más que cancelar, hay que abrazar, comprender y ponerse en el lugar del otro. En algún momento de mi vida he sido Dog, amistad o pareja porque la película está abierta a la interpretación, a veces he sido robot, porque me he quedado atascado en el pasado. Creo que todos hemos tenido a un salvador, como mapache", comentó.

La propia autora le contó que ella escribió el libro después de que tuvo que dormir a su perro para que no sufriera por una enfermedad terminal, lo que la llevó a sentir que había abandonado a un ser que amaba.

En premiaciones y festivales donde se ha reconocido a Mi Amigo Robot, incluidos los Goya, Premios Platino y en Toronto, Berger ha recibido abrazos de personas que les dicen que el filme les sirvió como terapia tras rupturas amorosas, alejamiento con amigos o con familiares.

"Para mí, uno de los temas principales de esta película es la superación de la pérdida a través de la memoria. Yo he perdido a mis dos padres y cada vez los siento más cerca por los recuerdos", compartió.

Berger no se plantea dirigir nada pronto porque está enfocado en el estreno de su película en Alemania y Estados Unidos, así como en actividades con el público.

Este lunes tuvo un conversatorio en el Centro Cultural de España en México y hoy, 23 de abril, tendrá una sesión de preguntas y repuestas en la Cineteca Nacional a las 19:00 horas.