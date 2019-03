Escribirán aquí sus ‘Páginas en Blanco’

Después del ‘Amargo Adiós’ que nos dio la banda mexicana de rock y ska Inspector hace dos años, cuando se presentó en la tercera y última edición del Juárez Music Fest, la agrupación regresará a la frontera para llenar aquí sus ‘Páginas en Blanco’.

Con el ‘Alma en fuego’ y su más reciente material discográfico, el grupo que nació en Monterrey, Nuevo León hace ya más de dos décadas –en 1995– se presentará en el Parque El Chamizal el próximo sábado 6 de abril como parte de la alineación del festival Tecate Supremo.

Tras haber tocado con gran éxito en el Festival ‘Pal’Norte’, el saxofonista y compositor de la banda, Jesús Arriaga Moreno, el ‘Padrino’, comentó en entrevista telefónica a El Diario de Juárez que se encuentran listos para regresar a la ciudad.

“Fue increíble para los que estuvieron presentes en el Tecate ‘Pal’Norte’ y para nosotros también. Todo el festival estaba ahí con nosotros cantando y coreando, y no dudo que vaya a pasar lo mismo en Ciudad Juárez”, aseguró.

Actualmente Inspector, conformado también por Big Javi en la voz, Homero Ontiveros en el teclado, Fabián Dee en la guitarra, Chapa en la batería, Gil Treviño en la trompeta, Grillo en el trombón y Honorio en el bajo, se encuentra realizando una gira por toda la República Mexicana para promocionar su más reciente disco: ‘Páginas en Blanco’, que es su octava producción.

“Es un disco con temas inéditos que ha funcionado muy bien con el público y pues estamos sumando este álbum a la carrera de Inspector, de ya 24 años (…) Estamos muy contentos disfrutando lo que esta pasando”, expresó.

‘Páginas en Blanco’ se lanzó en enero del año pasado y contiene 10 temas, entre los cuales se encuentran: ‘Pánico’, ‘Pasa la vida’ y ‘Convaleciente’, siendo este último el tercero que estrenan en vivo a lo largo de este año.

¿Su secreto para mantenerse en el gusto del público?: “Hacer canciones, conectar con la gente. Tenemos la gran fortuna de haber visto crecer a nuestro grupo de seguidores, ahora con una generación más joven. Hay personas que nos conoce por temas como: ‘Amargo Dios’ y ‘Amnesia’ de ‘Alma en fuego’. Ahora se suma ‘Páginas en blanco’ y seguimos creciendo”.

Disfrutando de su participación en este tipo de festivales y de “seguirse ganando un lugar como banda de Monterrey y banda nacional de rock o de ska”, el ‘Padrino’ agregó que en unos años esperan tener un par de discos más.





¡El Diario te invita!



A menos de una semana de la celebración del festival más indomable de la frontera: el Tecate Supremo, Apodaca Group, OCESA y El Diario de Juárez te invitan a que vivas la experiencia musical de este gran evento.

Si aún no has conseguido tus boletos y no está en tus planes perderte la serie de conciertos que ofrecerán 16 artistas en el Parque El Chamizal el próximo 6 de abril, participa por la oportunidad de obtener uno de los tres pases dobles que esta casa editora sorteará a partir de mañana, lunes 1 de abril, y hasta el viernes 5.





¿Qué es lo que tienes que hacer?...

• Comprar el periódico impreso y buscar el cupón de

esta convocatoria.

• Recortar todas las letras que necesites del periódico, poner los nombres de tus tres bandas favoritas del Tecate Supremo en el cupón, utilizando únicamente los recortes de cualquier ejemplar de El Diario de Juárez, y llenar la parte inferior con tus datos.

• Entregar tu cupón en la recepción de El Diario de Juárez (Paseo Triunfo de la República 3505) en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y acudir al sorteo que se realizará

a las 4:00 p.m.



Bases

• Cada persona puede participar en esta convocatoria una vez por día del lunes 1 y hasta el viernes 5 de abril. El cupón participante debe corresponder al día del sorteo. No se admitirán cupones de días anteriores.

• En caso de no poder acudir al sorteo de los pases dobles, que tienen un valor aproximado de mil 600 pesos (800 cada boleto), deberá enviarse a un representante con la identificación de la persona participante para poder hacer la entrega de los boletos.

• Los cupones deben llenarse únicamente con letras recortadas del periódico, a excepción de los datos, estos tendrán que ir a tinta, con letra de molde legible y deberán contener la información solicitada. La falta de algún dato lo invalida automáticamente.

• Esta promoción es sólo para lectores de El Diario, por lo que no pueden participar empleados o sus familiares.













Tecate

Supremo

2019



• Parque El Chamizal

• Sábado 6 de abril

de 2019

• Boletos a la venta en

Don Boletón (ubicadas

en el Blvd. Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y a través de la página

www.donboleton.com



Costo: 800 y mil 675

(más cargos

por servicio)