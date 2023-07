Esconden iPhone de Musk para que deje de tuitear

Monterrey.- Antonio Gracias, miembro del Consejo de Administración de Tesla y confidente de Elon Musk, una vez le quitó el teléfono y lo puso en la caja fuerte de un hotel, contó el biógrafo Walter Isaacson a Business Insider.

La medida, dijo, tuvo como objetivo evitar que Musk tuiteara hasta altas horas de la noche.

Fue en un momento en el que Musk estaba disparando tuits sin ningún tipo de reservas en sus comentarios, pero no funcionó ya que el magnate llamó a una persona de seguridad del hotel para que abriera la caja fuerte alrededor de las 3 de la mañana, relató Isaacson durante un evento de Twitter Spaces.

"Es algo que ama casi hasta el punto de la compulsión", expuso.

Señaló que algunos de los amigos de Elon Musk, incluido su hermano Kimbal, intentaron en su momento convencerlo de que no comprara Twitter.

Business Insider refirió que el CEO de Tesla ha enfrentado una buena cantidad de críticas por sus tuits a lo largo de los años. En el 2018, Ron Baron, inversionista de Tesla, aconsejó a Musk que dejara de tuitear cuando estuviera molesto o enojado.

"Si algo realmente te molesta, ve a dar un paseo por la fábrica, consigue un cono de nieve o simplemente no uses Twitter", le dijo Baron a Musk.

"¿Me he disparado en el pie varias veces? Sí", confesó Musk en una entrevista con la BBC a principios de este año. "Creo que no debería tuitear después de las 3:00 A.M. Si vas a tuitear algo que tal vez sea controvertido, guárdalo como borrador y luego revísalo al día siguiente y reflexiona si todavía quieres tuitearlo".

Musk ha sido conocido durante mucho tiempo por un sentido del humor juvenil, su naturaleza combativa y su desfachatez.

Sus tuits van desde el humor sexual vulgar y chistes sobre la marihuana, hasta teorías sobre la vida en Marte e iniciar disputas con personas como el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Más recientemente, planteó una pelea con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta.