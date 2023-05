Esclerosis la obliga al retiro

Debido al rápido avance de la esclerosis múltiple que le diagnosticaron hace casi dos años, la actriz estadounidense Christina Applegate ve cada vez más difícil seguir actuando frente a una cámara de cine o TV.

La actriz, famosa por varias películas y series de comedia como ‘Dead to Me’, ‘Anchorman’ y ‘La Cosa Más Dulce’, habló con la revista Vanity Fair sobre la enfermedad neurológica y cómo esta ha transformado su vida.

También habló sobre su relación con la actriz Linda Cardellini, con quien protagoniza la serie ‘Dead To Me’, un gran éxito en Netflix y cuya última temporada se estrenó a finales del año pasado en la plataforma.

“Probablemente no volveré a trabajar frente a una cámara de nuevo. Ese 'pinponeo' (de la actuación) es mucho más divertido cuando la otra persona está tan bien como tú”, señaló la actriz, de 42 años.

“Estoy muy agradecida de que trabajé (en la serie) con quien es, por mucho, la mejor actriz con la que he trabajado en toda mi vida, además de el mejor ser humano que he conocido jamás”.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, ubicada en Estados Unidos, esta enfermedad "afecta el sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) y puede causar problemas con el control y la fuerza de los músculos, la visión, el equilibrio, los sentimientos y el pensamiento".

Además de síntomas comunes como temblores y falta de coordinación al hablar y caminar, la enfermedad difiere entre paciente y paciente. Mientras algunos sólo presentan síntomas muy leves, otras personas pueden quedar discapacitadas en diversa magnitud.

La actriz recibió su diagnóstico de esclerosis en agosto de 2021. En ese momento se encontraba analizando varias propuestas para diversas películas mientras filmaba la última temporada de ‘Dead To Me’.

“Terminar el show con mis síntomas fue más difícil de lo que crees que podría haber sido", le dijo a la revista Variety el año pasado. "Se trata de identificar qué soy capaz de hacer. Soy muy nueva en esto. Toma tiempo entenderle a la enfermedad y ver qué detona los síntomas”.

“(Estoy buscando) un lugar que me permita trabajar unas cinco horas si no soy la estrella. No hay manera de que vuelva a hacer el trabajo al que estaba acostumbrada de nuevo. Es muy difícil”.

Con estas reflexionas, Christina Applegate le dijo a Los Ángeles Times recientemente que si bien no se ve actuando en un set de nueva cuenta, sí quiere aceptar todo el doblaje que pueda, para seguirle dando una buena vida a su hija Sadie Grace, que tiene 12 años.