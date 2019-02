Escena icónica de Titanic estuvo a punto de no aparecer

Caracas— Una de las escenas más icónicas de la película Titanic estuvo a punto de no aparecer.

El director, James Cameron, reveló que Leonardo DiCaprio no estaba interesado en realizar la escena de 'king of the world' de la película, que se improvisó durante el rodaje.

La escena presenta al personaje masculino principal de la película, Jack (DiCaprio), que se encuentra en el borde de la cubierta del barco que domina el océano Atlántico.

Mientras fue creado sin pensarlo, James admitió que tuvo que convencer a Leo para que dijera las palabras y le ordenó “¡sólo por venderlo!“.