Escalando al éxito

Ciudad de México— ‘Free Solo’, la exitosa e inspiradora película documental estadunidense que muestra al escalador Alex Honnold subir la famosa formación rocosa de casi 900 metros conocida como El Capitán sin ningún tipo de protección se estrena este mes en México.

El filme producción de National Geographic Documentary Films y dirigido por los galardonados cineastas Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin estará disponible del 22 al 28 de febrero en algunas salas de Cinépolis y contará con cinco exhibiciones en el Festival Ambulante.

“La película se estrenó en Estados Unidos en septiembre pasado y en noviembre en el Reino Unido y hasta ahora ha recaudado cerca de 17 millones de dólares, cifra relevante para el género al que pertenece.

“Además ha recibido numerosos reconocimientos entre ellos la nominación al Oscar como Mejor largometraje documental”, destacó en entrevista Raúl Morales, director de la distribuidora de la cinta en México.

Alex Honnold es un escalador profesional conocido por practicar solo integral, un tipo de escalada donde el deportista depende exclusivamente de su fuerza y destreza porque renuncia a cualquier tipo de protección como arneses, cuerdas y equipos profesionales durante el ascenso.

Honnold es conocido en Estados Unidos y el mundo como uno de los mejores escaladores que ha subido acantilados vertiginosamente altos sin cuerda para protegerlo en caso de caída. El deportista ha protagonizado numerosas películas de aventuras, incluida la nominada al premio Emmy ‘Alone on the Wall’.

A fin de lograr el sueño de su vida, escala la roca más famosa del mundo: El Capitán ubicada en el Parque Nacional Yosemite en el estado de California, Estados Unidos, totalmente sin protección y logra así realizar una de las mayores hazañas atléticas del mundo donde un error podría significar perder la vida.



Suspenso

Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin lograron con ayuda de cámaras fijas instaladas en diversos puntos de la gran roca capturar hermosas e impactantes tomas que llevan al espectador a vivir una película de suspenso y un relato inspirador de un atleta que muestra hasta dónde es capaz de llegar el cuerpo y la mente humana.

“Considero que esta historia es relevante porque continúa una tradición que se inició hace algún tiempo con el cine de montaña y escalada donde se invierte en producciones muy grandes para hablar de la inspiración y la aventura que se vive con estos deportes. Para estas películas no hay ensayo ni segunda toma, se filma la realidad”, enfatizó Raúl Morales.

“Los directores sin duda fueron muy cuidadosos para no intervenir negativamente en el ascenso porque sabían que la presencia de un camarógrafo podría distraer a Alex y causar que cayera.

“Sin duda el grado de dificultad para hacer este tipo de cine es muy grande, como director se requiere experiencia y para el atleta el esfuerzo es aún mayor porque se necesitan muchos años de entrenamiento, son muy pocos los escaladores que practican sólo integral en el mundo”, añadió.

‘Free Solo’ incluye algunos aspectos de la vida personal de Honnold en los que el atleta explica lo que lo motiva a practicar el peligroso deporte, su vida personal y sentimental, así como lo que opinan las personas que lo rodean y el tipo de alimentación y entrenamientos que realiza a diario fin de fortalecer su cuerpo.

También muestra la cinta parte de la labor que realiza en su fundación, una organización sin fines de lucro que promueve el acceso a la energía solar en todo el mundo. Honnold lleva una vida sencilla dentro de su camioneta donde recorre grandes distancias para practicar el deporte que tanto ama.