Es Vadhir Derbez el nuevo 'exorcista' de Hollywood

Cortesía

Ciudad de México— El padre Daniel García (Vadhir Derbez) deberá enfrentar su primer reto como exorcista frente a un niño que, poseído, mató a toda su familia y ahora está en prisión.

Las armas del sacerdote en Exorcismo en el Séptimo Día, que este miércoles llega a las salas del País, serán los consejos que le brinda el padre Peter Costello (Guy Pearce), experto en esos trances y testigo de un suceso aterrador en otra época.

Ahora, Peter supervisa a jóvenes religiosos que desean eliminar diablos y entes infernales que poseen almas débiles. El padre Daniel es el más avanzado de ellos.

"Me encantan las películas de terror, soy muy fan de ver una buena película. Ésta es mi primera película americana estelar, me encantó, los giros en la trama. Estoy fascinado con el elenco, nunca me había tocado hacer un filme de terror, terror", platicó el mexicano en entrevista.

Exorcismo..., que fue escrita y dirigida por Justin P. Lange (The Dark), también cuenta en su elenco con Stephen Lang, como el Arzobispo, y Brady Jenness, como Charlie, el niño al que Daniel le toca exorcizar, en su "examen profesional".

"Me acuerdo que al principio estaba nerviosón de conocerlo, porque a todos los que les conté de la película me dijeron que tenía que estar superpreparado, que me esforzara mucho.

"Y recuerdo que en la primera lectura que tuvimos leí pésimo, se me salió el acento (mexicano) 50 veces, neta, como que se me fue todo", recordó el hijo de Eugenio Derbez.

El histrión se metió en su papel una vez que el director lo adoctrinó sobre episodios y sucesos alrededor de exorcismos reales, que le hicieron tenerle respeto al tema.

Durante el desarrollo del filme, Daniel intuye ciertas irregularidades en el comportamiento de varios colegas, sobre todo uno, que ya fue poseído por el demonio y sigilosamente persuade a otros curas para que dejen que entren los diablos en ellos.

Entonces, ante un ejército de padres poseídos que se vuelven soldados de las fuerzas oscuras, al aprendiz de exorcista le toca probarse, y será precisamente el niño Charlie quien lo haga temblar de miedo.

"Hay una escena donde está el pasillo larguísimo, en un ambiente muy oscuro, viene el niño caminando, bañado en sangre, se ve bien cabrón, y si fuera yo, no me quedo como el padre Daniel ahí, a tratar de razonar, de hacer algo yo me voy.

"El niño fue superprofesional, superbuena gente. Uno bien clavado en la escena de terror, y él, antes de filmar, chacoteando como niño, feliz de que lo bañaran de sangre, feliz de estar levitando", comentó el actor.