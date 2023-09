Es una virtud ser mexicano: Alfonso Cuarón

Lejos de intimidarse en círculos angloparlantes, o de esconder parte de su identidad cultural, Alfonso Cuarón presumió que ser mexicano lo considera una virtud.

"Es una virtud el ser mexicano, hay que quitarnos ese asunto de que es una limitación (ser mexicano en el extranjero). Te voy a decir que por cinco minutos traté de moldear, hacer que mi acento dejara de tener rasgos mexicanos.

PUBLICIDAD

"La gente que me ha oído hablar en inglés sabe muy bien que nunca he podido hablar con otro acento que es el chilango. Mis amigos se burlan de mí, pero es una cuestión que no lo puedo soltar. En mis primeras juntas (en inglés) trataba de hacer eso, y me daba cuenta que no estaba siendo auténtico, y cuando solté todo se convirtió en virtud", dijo Cuarón.

Esto lo expuso hoy a medio día en la ponencia "México Siglo XXI Lo Haces Tú" de Fundación Telmex, y ante la pregunta de una estudiante que le cuestionó a qué se enfrentaba siendo mexicano en una industria cinematográfica dominada por mercados angloparlantes.

Ganador del Óscar, y considerado uno de los cineastas más multifacéticos y de reconocimiento internacional, el también guionista, cinefotógrafo y productor de 61 años ofreció una ponencia magistral que se centró en sus experiencias siendo padre, y también su visión sobre el séptimo arte y la evolución de la industria.

Creador de Roma, Gravedad, Y Tu Mamá También y Solo Con Tu Pareja, entre otros, el más famoso de la dinastía Cuarón afirmó que ante la controversia que ha generado la Inteligencia Artificial en los últimos meses, y que es una de las razones de la huelga del SAG-Aftra y del sindicato de escritores, compartió su punto de vista.

"Se ha utilizado de una manera u otra en mis proyectos, sobre todo la he usado en el último proyecto, que es cuando se ha usado más. Se aplica de diversas formas, hay cierta inteligencia artificial, es una herramienta maravillosa que simplifica labores.

"Se puede aplicar para cuestiones que pueden ser preocupantes porque pueden crear soluciones que carecen, a final de cuentas, de un contenido emocional. Y a final de cuentas humanista", opinó.

Actualmente, está trabajando la teleserie Ascension, cuya sinopsis aún mantiene en secreto y no tiene fecha de estreno. Y profundizó en el tema.

"Creo que es una gran herramienta, y me guste o no, existe, y como todo lo que es conocimiento, ya existiendo, no puede dejar de existir. Más bien es cómo regularla. Ahora que he estado trabajando hay una huelga en Hollywood, que está trascendiendo en el arte, que está buscando cómo regular la IA. De hecho detuvimos todos los procesos hasta que esto se regule.

"Hay cosas que pueden ser peligrosos porque puede copiar caras y voces de actores, puede escribir guiones o corregirlos, de una manera un poco engañosa, es muy importante es preocupante. En el mundo el hecho de que la IA puede estar al servicio de noticias falsas, las fake news, es lo que preocupa, hay que poner a nuestra democracia todo el tiempo en la balanza, y (el uso de la IA) puede ser un peligro".

Alfonso Cuarón, quien tuvo una buena cantidad de aplausos y celebración inmediata de parte de la audiencia joven, becarios de la fundación, recibió con entusiasmo las preguntas de los asistentes, enfocadas mayormente al cine.

Dijo que si algo ha destacado a los mexicanos tanto en la industria local como la que ha cruzado fronteras, es su sentido de comunidad, de colaboración y de protección.

"(Lo que te impulsa al éxito) no es necesariamente el conocimiento que se imparte en las universidades, sino la creación de una comunidad, la creación de una gente afín, muy a ti, en donde encuentras inspiración mutua, en la escuela de cine empecé a Colaborar con Emmanuel Lubezki, 'El Chivo', y eso es la cosa más grande que me dio la escuela del cine", expresó Alfonso Cuarón.