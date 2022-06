Es un retroceso para las mujeres: Amber Heard

Ciudad Juárez— Este miércoles el jurado falló a favor de Johnny Depp en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard.

La actriz publicó en su cuenta de Instagram lo que sentía tras el resultado que dio el jurado.

“La decepción que sentí hoy va más allá de las palabras. Me siento decepcionada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para frenar el desproporcionado poder e influencia de mi ex esposo.

“Me siento aún más decepcionada con lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un retroceso. Esto atrasa el reloj a un tiempo en que las mujeres que decían lo que pensaban podrían ser avergonzadas y humilladas públicamente. Esto complica la idea de que la violencia contra las mujeres va a ser tomada en serio.

PUBLICIDAD

“Creo que los abogados de Johnny tuvieron éxito al lograr que el jurado ignorara el tema crucial de la Libertad de Expresión y pasaran por alto la evidencia que fue tan decisiva de que ganamos en el Reino Unido.

“Estoy triste porque perdí este caso. Pero estoy aún más triste porque al parecer perdí un derecho que pensé que tenía como estadounidense --- para hablar libre y abiertamente”.