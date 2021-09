Es un bad hombre

Netflix ha revelado las primeras imágenes de la tercera y última temporada de 'Narcos: México', disponible a partir del próximo 5 de noviembre. Aquí te contamos todos los detalles y cuál será el rol de Bad Bunny.

La última entrega de Narcos: México llegará al catálogo de Netflix el próximo 5 de noviembre y dará continuidad al negocio de los líderes más poderosos del narcotráfico.

En esta ocasión, el gigante del streaming decidió revelar el primer vistazo a sus nuevos personajes, entre los cuales se encuentra Arturo 'Kitty' Paez, quien fue interpretado por el famoso cantante Bad Bunny.

Estas imágenes fueron compartidas a través de Entertainment Weekly (EW), en donde se puede apreciar a detalle el nuevo papel del puertorriqueño ganador del Grammy.

Con una playera de color rojo, una cadena y reloj en tonos dorados, pantalón a rayas y gafas de sol es como la serie creada por Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro presentó a uno de los narco juniors que llegarán en los nuevos episodios.

“Me encantó la Narcos original, así que cuando anunciaron Narcos: México, me convencieron; me siento honrado de formar parte de la serie. Kitty es un tipo carismático al que le encantaba verse bien. Le gustan las cosas bonitas, ¡y me siento muy identificado con eso!”, mencionó Bad Bunny a EW.

Resultó un buen actor

El trabajo del intérprete puertorriqueño convenció a los creadores y a todo el equipo de producción desde sus primeras pruebas frente a cámara. Además de poner de cabeza la oficina de la compañía productora, Bad Bunny tenía en ella un gran número de seguidores por su trabajo musical.

"Todos los menores de 30 años de la oficina se volvieron locos. Me dije: '¡Oh, probablemente debería prestar más atención a esto! Se puso a sí mismo en la pantalla y, para sorpresa de todos, es muy agradable de ver y te sientes atraído por él de forma innata", mencionó Carlo Bernard.

En otras imágenes también están de regreso Walt Breslin (Scoot McNairy) y Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik). Asimismo, tenemos un primer vistazo de los misteriosos personajes presentados por Luis Gerardo Méndez y Luisa Rubino, un policía de Ciudad Juárez y una joven que pareciera trabajar dentro de una oficina.

Para verlo

Narcos: México

Netflix

5 de noviembre