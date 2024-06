Es un amor que tardó años: Christian Nodal

Agencia Reforma | El cantante de 25 años tiene una relación con Ángela Aguilar, de 20 años y declaró en Instagram que no fue infiel Agencia Reforma | El cantante de 25 años tiene una relación con Ángela Aguilar, de 20 años y declaró en Instagram que no fue infiel Agencia Reforma | El cantante de 25 años tiene una relación con Ángela Aguilar, de 20 años y declaró en Instagram que no fue infiel Agencia Reforma | El cantante de 25 años tiene una relación con Ángela Aguilar, de 20 años y declaró en Instagram que no fue infiel

Ciudad de México.- La noticia del nuevo romance de Nodal surge tres semanas después de que anunciara su separación de Cazzu. A menos de tres semanas de que Christian Nodal diera a conocer su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien procreó a su hija Inti, se confirmó que el cantante de 25 años tiene una relación con Ángela Aguilar, de 20 años y declaró en Instagram que no fue infiel. "Primero que nada, Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Jamás existieron terceros, no hubo una infidelidad, simplemente, a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Lo estamos disfrutado, estamos viviendo la experiencia", dijo Nodal. La hija de Pepe Aguilar se adelantó y dio a conocer la noticia de su unión a la revista Hola! Américas, donde reveló estar viviendo una etapa de amor con el intérprete de "Adiós Amor", que en realidad ya había comenzado antes. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", compartió Ángela. Los exponentes de la música regional mexicana enfatizaron que su reencuentro sentimental se dio cuando se encontraban en soltería y que sintieron la misma química que hubo cuando grabaron "Dime Cómo Quieres". Christian y Ángela se conocieron en una fiesta en 2018. Actualmente, han estado viajando por el mundo, visitando países, como Italia, donde la publicación muestra a ambos abrazados y sonrientes, disfrutando del verano. Públicamente, por el lado de Ángela, se pronunció en el pasado emocionada por el embarazo de Cazzu. "Pero qué bonita se veía, yo, de repente, estaba viendo mi TikTok, y le hace así y se le ve la panza y dije: 'Voy a ser tía'", se escucha en un video compartido en redes sociales por la hija de Pepe Aguilar. Allegados dicen que ya hasta viven juntos, algo que habría molestado al famoso padre de Ángela, por lo que les habría enviado una indirecta en su cuenta de Instagram. "Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismos, así que deja esperar lealtad de personas que se traicionan a sí mismas y deja de esperar paz de personas que están en guerra consigo mismos", publicó el intérprete, quien está de vacaciones en Japón con su esposa Aneliz Álvarez. Nodal cumple este martes su cuarto show en el Auditorio Nacional, recinto donde debutó este año. Fuentes aseguran que existe una gran probabilidad de que ella lo acompañe y hasta canten juntos. "Quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí. Estoy disfrutando mis shows, mi carrera, la vida, mi parte como padre, como pareja. Muchas gracias a las personas que lo entienden. Los amo mucho" declaró el cantante. Sus ex parejas Esta es la quinta relación de Christian Nodal que se ha vuelto mediática. Cazzu Al mes de haber terminado con Belinda, ya estaba saliendo con la llamada "Jefa del Trap". Confirmaron su relación hasta junio del 2022. Se conocieron en mayo, en la presentación que ofreció Nodal en la Feria de San Isidro, en Metepec, Estado de México. Ella era espectadora. Las cosas se pusieron serias y a casi un año de novios se fueron a vivir a Argentina, país natal de la cantante. El 14 de septiembre del año pasado dieron la bienvenida a su hija, Inti, aunque el matrimonio no fue una prioridad para ninguno de ellos. Sin embargo, el 23 de mayo anunciaron que culminaba su relación. Entre rumores de infidelidad. Belinda Hubo un flechazo desde que se conocieron en febrero del 2020, ya con pandemia de Covid-19. Ambos se la pasaron juntos en sus casas de Madrid, Los Ángeles, Guadalajara y Ciudad de México. Su romance se dio a conocer a principios de agosto de 2020 cuando eran coaches de La Voz México. En 2021 oficializaron su compromiso con una foto en las redes sociales, ella lució un costoso anillo de compromiso con un valor de 3 millones de dólares. "Nodeli", como nombraron su relación, fue muy bien recibida por los fanáticos y la versión en español de People los nombró pareja del año en 2021. Fue en febrero de 2022 cuando el sonorense confirmó el truene. María Fernanda Guzmán Con la modelo e hija del futbolista Daniel "Travieso" Guzmán salió entre 2019 y 2020, año en el que se acrecentaron los rumores de un romance con Belinda. Estíbaliz Badiola Su primera novia formal fue la modelo e influencer, con quien duró apenas cinco meses. Iniciaron su relación en 2017, cuando ambos iniciaban con sus carreras. De Ángela sólo se conoce a uno: Gussy Lau El único novio oficial que se le ha conocido ha sido el compositor y productor René Humberto Lau Ibarra (su nombre real), con quien anduvo en el 2022. Fue un trago amargo, pues la noticia del noviazgo con el músico 15 años mayor que ella se dio debido a la filtración de unas fotos de ellos besándose que el cantautor subió a su cuenta de Instagram. Aunque él confirmó su noviazgo y que sus respectivas familias estaban de acuerdo, Ángela, al borde del llanto manifestó su indignación en redes. Con información de Juan Carlos García y Josué Canela.