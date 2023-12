Es Timothée Chalamet un chocolatero inspirador en 'Wonka'

Ciudad de México.- ¡Que viva la fantasía chocolatera más grande del universo! Incluye mezclas de todo tipo de sabores, siempre de manos de un nuevo genio: Wonka.

Como nadie puede resistirse a la historia creada por el escritor británico Roald Dahl, este miércoles llega a las pantallas de cine Wonka, la historia de origen de este popular chocolatero, de ímpetu fuera de serie, interpretado por el ecléctico Timothée Chalamet (Llámame por tu Nombre, Duna).

"Hay un encanto particular en Willy que jamás pasa desapercibido, y es su gusto por ser creativo, por confiar en sí mismo y por siempre continuar. Es optimista y está lleno de energía. En tiempos de incertidumbre, tener a un personaje así es inspirador", describió Chalamet sobre su personaje en una conferencia virtual.

"Es un gran optimista, es un personaje que sigue siendo universal y tiene una gracia tan particular que jamás pasa de moda. Nunca toma el 'No' como respuesta. Se queda con su visión de optimismo que no lo deja caerse nunca", añadió el director Paul King.

En el filme musical Wonka, el excéntrico personaje, quien ya fue interpretado por Gene Wilder (1971) y Johnny Depp (2005), tiene una visión especial para los negocios y una voz tan particular que cualquiera que lo escucha cantar sucumbe.

Pero su ingenio para darle variedad al cacao y sus derivados lo hace presa fácil de "El Cártel de Chocolate", así que caerá en las garras de Mrs. Scrubbit (Olivia Colman), una mezquina ama de llaves que lo aprisiona junto a su nueva mejor amiga, Noodle (Calah Lane) y al veterano Abacus Crunch (Jim Carter).

"Hacerle maldades a Timmy, y a la bellísima Noodle, me encantó", observó Colman.

"Me divirtió ser parte de este juego de diversión, de fantasía, pero de adversidades que tenemos que afrontar. Soy el objetivo de la más mala, pero también la razón para que Willy tenga una inspiración", comentó Lane.

El sitio donde el protagonista quiere seducir con sus creaciones es extraño, ya que ahí está prohibido soñar y pensar en grande, por leyes absurdas impuestas por la mafia gastronómica regida por Slugworth (Paterson Joseph), Fickelgruber (Mathew Baynon) y Prodnose (Matt Lucas).

Ellos están coludidos con el jefe de Policía (Keegan-Michael Key), quien a pesar de babear con los chocolates de Willy, debe ser fiel a su corrupción y mentiras, por lo que le pone el pie en todo momento.

Pero el joven creador tiene unos secretos muy bien guardados, y de pronto le llega un Oompa-Loompa (Hugh Grant) que lo hace recordar su pasado, recapitular prioridades y cuestionarse su misión en la vida.

Pequeño gran personaje

La mayor transformación actoral en Wonka es la de Hugh Grant, quien interpreta a una criatura Oompa-Loompa, aliada del chocolatero.

Para el actor, el rodaje fue extraño y hasta incómodo, porque requirió hacer tomas peculiares para aparentar la baja estatura del personaje.

"Fue un proceso incomprensible para mí, había un montón de arneses conmigo, luego, dieciséis cámaras y no sabía qué hacer.

"Como me tenía que ver de otra manera, sencillamente no entendía esa parte. Me pregunté ¿actuaré con mi cuerpo o no?, ¿por qué no lo hacen animado? No entendí el movimiento, la proporción, me reía de mí mismo, dijo Grant.