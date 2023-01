Es teacher en Tik Tok

Gustavo Pinales es un influencer juarense de 28 años, se dedica a enseñar inglés por medio de sus redes sociales. A pesar de haber estudiado Psicología y Medicina, su pasión por educar lo motivó a conseguir una certificación para dar clases.

Lamentablemente en 2019, los problemas de violencia en la ciudad lo hicieron mudarse a Mérida, Yucatán, en donde abrió una escuela para dar clases presenciales.

“Conseguí un local, tenía dos salones. Empecé haciendome publicidad solo. Literalmente imprimía volantes e iba y los repartía en las colonias cerca de la escuela”, mencionó.

Al año, consiguó que se inscribieran alrededor de 20 estudiantes y contrató a otro maestro, más aparte a una persona encargada de la administración. Sin embargo, al iniciar la pandemia su negocio quebró. Muchos alumnos ya no podían costear el precio de las clases, por ende no pudo seguir pagando la renta del local: “como realmente me gusta enseñar inglés, dije voy hacer videos gratis para que los vean mis alumnos”.

Empezó en TikTok con videos explicando temas gramaticales para sus exalumnos, pues le seguían pidiendo ayuda, a pesar de que ya no era su maestro, para que no perdieran sus clases.

“Hacía dos o tres videos diarios sin editar. Nada más me grababa con el celular explicando y se los mandaba. Uno de esos videos, de entre tantos que subía, me acuerdo que se hizo muy viral. Tenía como un millón de vistas y yo no entendía porqué. Yo nada más los hacía para mis amigos y exalumnos".

Así fue como Gustavo fue subiendo de seguidores hasta llegar a los diez mil, por lo que tuvo que mejorar la calidad de sus videos, pues su audiencia había crecido.

“Empecé a ver otros tiktokers que hacían lo mismo y me inspiraba en su estilo de videos. Ya les ponía subtitulos y ejemplos que aparecieran en la pantalla”, dijo.

Aunque fue difícil aprender a manejar la plataforma porque relativamente era muy nueva, también fue la oportunidad para él de crecer.

“Yo soy muy malo para la tecnología. Le preguntaba a mis amigos más jóvenes; oye cómo le muevo al Tiktok, cómo le pongo letritas. Está complicado”, aclaró el maestro.

Sus videos comenzaron a tener muy buena respuesta, por lo que decidió abrir una página de Facebok, en donde actualmente tiene más de medio millón de seguidores.

“Yo creo que no es coincidencia el contenido educativo sí atrae muchísima gente. Entonces dije; con todos estos seguidores que estoy teniendo me voy a arriesgar a retomar mi proyecto de reabrir mi escuela, pero en línea”.

Volvió a contratar al maestro que le ayudaba en Mérida para modificar el programa que tenían y que pudiera hacerse en línea para luego abrir las inscripciones. El primer día que abrieron la convocatoria se inscribieron las 20 personas que tenían estimadas.

Además, Gustavo piensa abrir una escuela física en Ciudad Juárez este año.

“Soy una persona que no se conforma con nada, entonces a pesar de que me gustan mucho las ciencias médicas, yo quería hacer un negocio que pudiera automatizar” mencionó.

El profesor cree que para aprender inglés no solamente es inscribirse a una clase, sino cambiar completamente la mentalidad y desaprender el español.

“No estamos conscientes de las dimensiones y oportunidades que nos puede dar aprender inglés. Todo mi trabajo, mi vida, mi negocio se lo debo a que aprendí a los 19 años. Lo hice porque tendría oportunidades sin darme cuenta que a esto me iba dedicar toda mi vida”, finalizó.

La importancia de aprender un segundo idioma cambió la vida de Gustavo es por eso que ahora se dedica a que otros tengan esa misma oportunidad y concientizar, que a pesar de ser difícil es algo que garantizacrecimiento, más que nada, laboral.

