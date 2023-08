Es su tesoro

A seis años de haber instaurado su marca de bisutería, los diseños de Verónica González Chacón son una muestra de la riqueza cultural del estado de Chihuahua, y esa representatividad ya llegó al Viejo Continente como parte de un concurso internacional.

De 58 años de edad, la maestra y fundadora de Korut viajó a Barcelona en abril pasado para mostrar sus creaciones de joyería inspirada en su entidad natal, pues fue finalista de la convocatoria Muestra Moda Mexicana y Latinoamericana, misma que tiene la intención de promover los vínculos entre México y Cataluña.

PUBLICIDAD

“La convocatoria salió en 2020, pero por la pandemia el evento tuvo que ser hasta ahora. El tema fue el respeto a los derechos humanos culturales. Fueron más de 400 participantes entre México y Latinoamérica, y finalmente seleccionaron a 13”, comenta Verónica sobre la exposición de arte y diseño.

Quien tomó inspiración en las representaciones artísticas de Chihuahua, quedó como finalista con las piezas ‘Rayenare’ –que significa ‘Sol’- y Noriruachi -que es como los rarámuris llaman a la Semana Santa-, y la exhibición permaneció hasta junio en el Centro de Artesanías de Cataluña, dentro de la octava edición del evento.

Para el primer proyecto Verónica utilizó la técnica de alambrismo, con cristales de diferentes medidas y un elemento básico que fueron las cuentas de barro que hacen los tarahumaras.

En el segundo diseño trató de representar las procesiones religiosas de ese pueblo en un collar hecho con cuentas de barro en forma de flor y cruces.

No obstante, esa no fue la única experiencia que vivió la diseñadora juarense. Anterior a lo de Barcerlona, Korut participó dentro del proyecto Myaló, cuya pasarela de cierre se llevó a cabo el 23 de marzo en Tenerife, la mayor de las Islas Canarias.

“Myaló fue un proyecto para visibilizar la salud mental a través del arte y las joyas. La pieza con la que participé se llama ‘Vulnerable’, de la colección ‘Muki’. También se exhibió en septiembre pasado en el evento Madrid Joya.

“En el cierre de la expo en Tenerife estuvimos mi hija y yo. Éramos las únicas mexicanas y las únicas de Chihuahua”, dice Verónica con evidente orgullo.

“Siento mucha emoción porque mis padres son de la sierra de Chihuahua y ahí pasé mi infancia, la exploré. Mi abuelo y mi padre fueron maestros y yo fui maestra. Es para mí un orgullo representar todas mis vivencias”.

De las aulas al diseño

Los diseños de Verónica González actualmente forman parte de la campaña nacional de turismo ‘Enamórate de México’ y han sido portados por modelos y reinas de belleza en importantes certámenes, sin embargo, para llegar hasta ese punto la juarense tuvo que capacitarse y trabajar.

“Entré a varios talleres de Artes y Oficios de la universidad y una compañera me dijo ‘vamos a meternos a bisutería’, yo no tenía ni idea de cómo hacer un collar, pero estuve varios semestres, lo tomé como una terapia y me empezó a gustar”, comparte Verónica sobre sus inicios.

Una vez que despertó en ella la creatividad, la maestra de nivel básico comenzó a hacer sus propias creaciones hasta que tomó la decisión de dedicarse a eso de lleno y fundar la firma Korut.

Cuando sus piezas comenzaron a darse a conocer, Verónica recibió una invitación para colaborar en la edición 2019 de Miss Juárez, certamen en el que las participantes portaron collares de su marca en la pasarela de traje de baño.

Posteriormente, durante el concurso de Miss Chihuahua en octubre de ese mismo año, las candidatas volvieron a usar joyas de Korut para darle un toque especial a sus prendas.

“Lo más importante para mí es hacer vínculos, manejar los componentes de la artesanía tarahumara y transformarlos en otras piezas para representar al estado y a los artesanos”, finaliza la diseñadora.