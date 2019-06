Es su legado para Juárez

Para honorar la memoria de Juan Gabriel en la frontera su heredero universal, Iván Aguilera Salas, dio a conocer a través de su apoderado legal, Guillermo Pous, tres proyectos que impulsarán la cultura y el turismo en la frontera.

El anuncio se hizo la noche del pasado viernes en el concierto que la cantante Aída Cuevas ofreció en el jardín de la casona del Divo de Juárez, ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre.

Los proyectos consisten en la realización del ‘Paseo Juan Gabriel’ en la calle Colombia, la adaptación del edificio que ocupaba Semjase como instalaciones para la escuela de música y oficinas del Instituto Municipal de la Cultura (Ipacult), así como la creación de un museo.

El ‘Paseo de Juan Gabriel’ es la primera fase del desarrollo bajo la responsabilidad de José Rodolfo Martínez Ortega, administrador de la Ciudad. Iniciará el miércoles 28 de agosto día del aniversario luctuoso del artista.

La aportación de recursos para el paseo será un 25 por ciento por parte de un vecino, quien desea permanecer en el anonimato, un 25 por ciento de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad y un 50 por ciento por parte del Municipio, informó el alcalde Héctor Armando Cabada Avídrez.

El edificio que ocupó Semjase, lugar que ofrecía clases desde 1987 y que por falta de recursos cerró en el 2015, será para las nuevas instalaciones del Instituto Municipal de la Cultura. Para ello se encomendó a Miguel Ángel Mendoza Rangel, titular del instituto municipal, la recuperación del inmueble y la responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones de músicos y artistas.

Según Miguel Ángel Mendoza el plan consiste en trasladar tanto las oficinas como la academia, pues se considera la construcción de un foro al aire libre y la ubicación de las oficinas en la planta alta del edificio.

“Ya se tiene el proyecto ejecutivo, pero como la Semjase se encuentra en condiciones muy deterioradas se considera que el proyecto inicie en octubre o noviembre de este año”, mencionó Mendoza Rangel.

El tercer proyecto con el que se espera brindar honor al compositor michoacano y cumplir su voluntad, será la habilitación de la mansión ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre como museo.

“No se tiene fecha aún, porque hay que habilitar la casa para que la realización de este museo sea posible. No soy arquitecto, lo que sí les puedo decir es que las reparaciones que la propiedad necesita, requieren de mucho más tiempo”, comentó Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel y representante legal de la familia Aguilera desde el 2012.





Ningún otro museo es legal: Pous



Ante las declaraciones de Silvia Urquidi de que la residencia que en vida perteneció al cantante Juan Gabriel y está ubicada sobre la avenida Lerdo será una escuela preparatoria y museo, el albacea del cantante, Guillermo Pous Fernández, reiteró que él es el único facultado para otorgar cualquier licencia de uso o autorización para la explotación de derechos vinculados al artista.

“La señora Urquidi puede seguir teniendo las pretensiones que desee, al final que se logre legalmente hacerlo es muy diferente. Así que es mejor que se abstenga de esa intención o procederemos en las instancias legales necesarias para salvaguardar los intereses de la familia Aguilera Salas”, dijo quien tenía amistad con el cantante y es abogado de Juan Gabriel desde enero del 2012.

El pasado 9 de abril, Urquidi, quien se ostenta como amiga y representante de Juan Gabriel, citó a la prensa para anunciar que abriría une escuela preparatoria y un museo con el nombre del cantante el 28 de agosto, cuando el famoso cumpla su tercer aniversario luctuoso.

No obstante, el pasado 2 de mayo Urquidi acudió ante las autoridades mexicanas para ser interrogada sobre cómo adquirió dichos bienes, ya que fue notificada de que no puede abrir ningún museo alusivo al divo por una cuestión de derechos de propiedad intelectual e imagen que le hizo llegar Pous.

El albacea mencionó que las propiedades que la amiga del Divo de Juárez dice poseer le pertenecen a Juan Gabriel y que se presentarán documentos que así lo avalen en un juicio.

“La señora tiene documentos que acreditan que estas propiedades están a su nombre. Lo que no ha mencionado es cómo pudo hacerse de esas propiedades y eso se va a ver en el juicio”, mencionó el litigante, quien es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, con estudios de posgrado en Propiedad Intelectual por parte de la Universidad Panamericana.

Pous dijo que los únicos hijos reconocidos por Alberto Aguilera son Iván Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Joan Gabriel, todos de apellidos Aguilera Salas, con quienes el propio cantante acordó que el heredero universal es Iván.

“No, Junior no es su hijo. Nunca ha sido su hijo. Una cosa es que haya tenido un trato y una convivencia como tal, y aunque como un supuesto llegase a presentar un documento que lo avale, la situación de las propiedades no cambiaría porque de todas formas no es heredero”, argumentó el representante legal de la familia Aguilera.