Es Memo Villegas un 'Profe Infiltrado' por mitómano

Ciudad de México.- Mientras conducía un camión con electrodomésticos de contrabando del "Rey de la Fayuca", para quien trabajan él y su familia, Julián (Memo Villegas) se esfuma y nadie consigue contactarlo por un día entero.

Cuando reaparece en casa de su mamá, cuenta que un grupo rival lo secuestró y tuvo que pelearse, en un relato que atrae cada vez a más y más vecinos, emocionados por la acción, quienes no sospechan que es una mentira.

En realidad, Julián chocó contra una patrulla y eso lo puso en manos del jefe de la división anti-contrabando de la policía, Aurelio Maldonado (Sebastián Zurita).

Para no meterlo a la cárcel, a él ni a su mamá, el uniformado lo obliga a infiltrarse como profesor de educación física en la escuela donde estudia la hija del "Rey de la Fayuca" y conseguirle información.

Así arranca la serie de comedia Profe Infiltrado, que se estrena este viernes en ViX, que en ocho capítulos muestra al personaje meterse en múltiples aprietos, principalmente, por su propia culpa al dejar volar su imaginación.

"Julián es un soñador, cuando se propone algo quiere lograrlo, pero al mismo tiempo es temeroso, es bastante 'coyón'. Ya que está ahí, no sé de dónde agarra un valor extraño que lo hace seguir y encuentra mucho de éste en lo que puede inventar. Hace choro, choro, choro, aumenta, hace historias muy largas.

"Hay varias escenas donde su fuerza y su arma es inventar y se mete él solito en problemas. Muchas veces tiene que resolver la mentira que ya dijo y mentir sobre la mentira. Es muy ingenioso y tiene una inocencia que lo hace hasta tierno", valoró Villegas, en entrevista.

La honestidad no tiene lugar en la vida de Julián, que le miente a su madre (quien quiere verlo ganar poder en la organización criminal) y miente en la escuela, donde finge estar capacitado para lidiar con niños.

Si bien la farsa es la característica de Julián, la historia mostrará que todos tienen sus secretos, algo que resaltó Marimar Vega, quien interpreta a la directora del colegio.

"En esta serie nada es lo que parece y eso la vuelve muy divertida, es una combinación de acción con suspenso, porque también tiene esta cosa detectivesca y eso la hace muy ágil.

"Mi personaje, siendo directora, juega el rol de hablar de 'papis y mamis', tiene que ser la apariencia de que todo está perfecto", destacó Vega.

Con la rienda suelta

El protagonista de Profe Infiltrado, reconoció Villegas, tiene una personalidad muy similar a la de otros de sus personajes, como el teniente Prieto de la serie Harina o el cuidador Carlos de la película Nada Que Ver.

Si bien a todos les sobra barrio y ahí radica parte de su humor, el actor opinó que en este proyecto pudo desarrollarlo incluso más porque esa siempre fue la propuesta.

"Disfruté mucho que aquí me dejaron ir con la rienda suelta con aquello que ya asomaba en otros personajes. La gente que me invitó a trabajar en esto identificó algo en mis otros personajes, quería que le diera eso y me dio cuerda para soltarlo.

"Había lugares que no había explorado con los demás personajes, aquí me dijeron: 'Vete hasta la pared de enfrente con ese tipo de humor que tienes'", remarcó.