Es más fuerte que la fama

Ciudad de México— Luis Fonsi, intérprete de ‘Despacito’, la canción en español más escuchada del mundo según los Récord Guinness, aseguró estar curado contra la fama y sus peligros.

Su sueño desde pequeño fue ser músico, no una celebridad, y ahí radica la diferencia, consideró en charla telefónica desde Miami.

“El ser famoso es una consecuencia del éxito como músico. ¿Que si me gusta ser famoso? Bueno, ¿a quién no? Me encanta que la gente me quiera ver, me espere en un aeropuerto, me dé un abrazo. Eso me encanta”.

“Pero no fue y no es la razón por la que estoy aquí. Cuando uno tiene esa mentalidad y respeto hacia la música, no hay necesidad de volar, de alejar los pies de la tierra o de cambiar la manera que somos. Yo soy igual que los demás. Me considero una persona supernormal”, señaló.

Su ancla, agregó el intérprete del hit urbano con casi 6 mil millones de reproducciones en YouTube, son su familia, Dios y el amor y respeto que le tiene a la música.

Oriundo de San Juan, de 40 años, Fonsi acaba de lanzar ‘Sola’, un nuevo sencillo, de una manera inusual para los tiempos que corren y lo que él venía haciendo: en solitario.

“Canto ‘Sola’ solo”, jugó con las palabras el artista que ha colaborado con figuras como Daddy Yankee, Demi Lovato, Ozuna y Eros Ramazzotti.

“Era un buen momento para hacer algo más íntimo, más mío”, agregó el ganador de cinco Latin Grammy.

Se trata de un tema romántico, minimalista, muy distante de lo urbano y de las baladas que le han dado prestigio global.

“Es un tema cantado a media voz que tiene mucho magnetismo”.

‘Sola’ cuenta con versiones en español e inglés, y videoclips totalmente distintos aunque complementarios.

El tema formará parte de ‘Vida’, el álbum que Luis lanzará el próximo viernes.

Entre las sorpresas del disco resalta ‘Ahí Estás Tú’, escrita para su hijo Rocco, quien nació antes del éxito de ‘Despacito’.

“Te puedes imaginar todo lo que sentí durante el embarazo de mi esposa, del nacimiento, de los primeros días, todo ese amor tan puro... es inspiración, es letra, es música”.