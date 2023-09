Es madre coraje

Excepcionalmente emotiva y calificada con alta puntuación por la crítica especializada, la cinta biográfica ‘Cassandro’ estrena hoy en algunas salas de Estados Unidos, y de manera global en Prime Video el 20 de este mes.

Tras la premier mundial que tuvo en el Festival de Cine de Sundance en enero pasado, hace un par de días se llevó a cabo una función especial en Alamo Drarthouse, en la que estuvo presente el mítico luchador exótico Saúl ‘Cassandro’ Armendáriz, personaje central de la película que es protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por Roger Ross Williams.

Al evento privado asistieron funcionarios de la ciudad de El Paso, familiares y amigos de Cassandro, así como Perla de la Rosa, destacada actriz y directora juarense que tiene un papel importante en la historia, interpretando a la mamá del excampeón mundial, famoso por ser una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre profesional.

De vuelta a la pantalla grande

Perla de la Rosa tenía 10 años sin participar en un largometraje. Si bien su extensa trayectoria abarca cine y televisión, la artista fronteriza se ha concentrado en el teatro, tanto como actriz, directora, productora y dramaturga.

Fue a principios de 2021 que supo de un casting en el que buscaban norteños para una producción que se desarrollaría en Juárez. Todavía no conocía los nombres que encabezarían el proyecto.

“Me hablan y me dicen ‘Perla, Luis Rosales –director de casting- tiene meses queriendo saber dónde estás. Ya están cerrando las audiciones, pero les falta el personaje y él está convencido de que eres tú. Es una película fuerte y con buenas estrellas. Éntrale, no te vas a arrepentir”, platica la actriz.

Sin tener mayores detalles, Perla leyó la escena que le habían mandado y le encantó el personaje de Yocasta, madre de un joven gay que se abre camino en la lucha libre.

Luego de enviar el video con su audición, recibió lo que le llaman ‘call back’ y se reunió con Gael García Bernal. Hasta ese punto el papel no era suyo, competía por él contra otra actriz afincada en Los Ángeles.

“Después hice las escenas con él, primero con pena, pero fui agarrando confianza y se dio una gran química”.

Cuando finalmente le notificaron que haría de la mamá de ‘Cassandro’ su participación peligró porque las filmaciones serían la misma semana de estreno de ‘Madre Coraje y sus hijos’, puesta en escena que protagonizaría en Juárez, sin embargo, la producción de la cinta decidió que las locaciones serían en la Ciudad de México.

“Por el problema de las fechas, llorando y con el dolor de mi corazón les dije ‘no puedo’. Pero cuando nos dimos cuenta que tendríamos que posponer el estreno de ‘Madre Coraje’, los astros se alinearon”.

La propuesta seguía en pie y el personaje era de Perla. Ya asegurando bajo contrato, se cerró la negociación y la actriz juarense estaba oficialmente dentro del proyecto.

El rodaje

El verano de ese 2021 ya se estaba filmando la película entre Ciudad de México y El Paso, Texas.

“Todas mis escenas son con Gael, la razón de mi personaje es ser madre de Cassandro. Es una relación muy entrañable porque es la madre de un hijo gay al que acepta y no porque también tiene miedo de toda la violencia que puede enfrentar”.

En comparación con el teatro, participar en una película de este nivel le requirió concentrarse específicamente en su trabajo de actriz, ya que en lo demás no interviene.

“Yo trato de ser una hoja en blanco donde se escriba lo que el director quiere. Lo que tengo que hacer es estar en personaje al momento del claquetazo. El asunto en el cine es hasta cierto punto muy cómodo a comparación de lo que ha sido mi vida en teatro, que es desde producir y diseñar vestuario, escenografía, hasta estar tocando puertas para ver si se consigue un estímulo fiscal”.

Para Perla de la Rosa, volver al cine es inspirador. “Diez años atrás hice ‘Apasionado Pancho Villa’, y ahí quedé, ya concentrada en el teatro. Ahora llega ‘Cassandro’ y me refresca, me anima. Puede ser alentador porque vienen más producciones, las plataformas han abierto mucho trabajo y es un buen momento”.

Sin tener que probar nada a nadie, la actriz juarense sabe que en todo el país la ubican por su trabajo en teatro.

“Llega un momento en que decides en qué pista jugar y yo soy mujer de teatro y eso me llena de satisfacción. Yo no anhelo fama, ni de joven, ahora menos. ‘Cassandro’ en lo inmediato me ha dado esta experiencia, no sé qué viene, algo pudiera venir, pero no me gusta crearme expectativas porque mi expectativa real es la construcción de un proyecto tangible como lo es Telón de Arena, que es lo que me ha dado esta ciudad”, concluye quien quiere seguir desarrollando su vena de escritora ahora con guiones para cine, pues ya se ha probado como dramaturga.