Es 'Madame Web' una heroína fuera de lo común

Ciudad de México.- Huérfana, solitaria y desprendida es Cassie Webb (Dakota Johnson), una paramédico que disfruta más la compañía furtiva de un gato o de sus recuerdos, que la socialización con amigos o una pareja romántica.

"Me siento muy atraída y curiosa de saber qué sucede con esta aventura en el universo de los cómics. Madame Web tiene un origen muy particular y me encanta su forma de ser, su personalidad".

A la par de una serie de accidentes relacionados con su trabajo y una brutal persecución, la joven va descubriendo que los "deja vús" que tiene son por una razón específica, y debe averiguar por qué le suceden.

Y eso la llevará a saber quién es Madame Web, el personaje estrella del filme del multiverso Spider-Man que fue ambientado en el Nueva York de hace 20 años y que dirige S.J. Clarkson.

"Hay una visión muy particular de Madame Web, que me parece que se reversionó para darle acceso a otro tipo de lecturas, y que van más allá de sus poderes.

"Tiene una presentación de fuerza y de empatía a su entorno cuando hay peligro, y se obliga a cuestionarse el por qué de sus emociones; los poderes le dan un sostén, una identidad, pero su origen es lo que lleva a descubrir su nuevo mundo", dijo Dakota Johnson en entrevista.

Para descubrir su alter ego de súper heroína arácnida, Cassie tiene que contraponerse ante el malvado Ezekiel Sims (Tahar Rahim), un explorador que acompañó a Perú a su madre, antes de que ella naciera, a una misión profesional de búsqueda de una codiciada araña.

Y además de no entender nada de lo que está sucediendo con ella, la protagonista coincide por accidente con tres jóvenes que ven lo que ella, que se conectan con ella, pero no saben por qué: Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O'Connor) y Anya Corazon (Isabela Merced).

"Hay un encuentro de dos generaciones con dos dinámicas distintas, no son apegadas a su familia y no tiene vínculos familiares poderosos, entonces hay una fraternidad que se crea y genera un interés muy particular.

"Cassie no es lo suficientemente mayor para tener hijas adolescentes, pero sí tiene un sentido maternal muy guardado y bien cuidado que desarrolla cuando se da cuenta que las tiene que proteger, y que deben unir fuerzas", puntualizó Clarkson.

Esta representación de Madame Web en el celuloide, la cual ha recibido opiniones encontradas en su semana de estreno, expone a una Cassie joven y abrasiva, en comparación con la representación del cómic, en donde es una anciana ciega y paralizada, conectada a una sistema de soporte vital y con facultades de clarividencia.

Ella debutó en Marvel Comics en 1980 y debido a su condición física, nunca combatió físicamente contra los villanos, y su poderío lo forjó en los poderes de su mente.

En el filme, la destreza física de la protagonista se pone a prueba desde el principio y va aumentando hasta que llega a los combates, no si antes tener que viajar a Perú, en donde Santiago (José María Yazpik) le hace ver por qué tiene una conexión especial con 'Los Arañas'.

"Chema tiene esta distinguida forma de hablar tan natural y poderosa, que era la ideal para Cassie. Todos los súper héroes tienen un mentor que los lleva, con narración y presencia, y su personaje estuvo presente en su nacimiento. Tenía que tener poder y de hecho tiene las líneas más largas y más grandes del filme porque te da muchas razones y su proyección es única el equilibrio que le dio a Madame Web es único", observó la directora británica.

En Madame Web, mientras Cassie debe cohesionar el equipo que hace con Julia, Mattie y Anya, para vencer al malvado arácnido Ezekiel, también debe continuar profundizando en el dolor familiar para entender su misión en la vida.