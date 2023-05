Es la última cruzada

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

CANNES, Francia — Mientras la multitud del Festival de Cine de Cannes aplaudía con entusiasmo, Harrison Ford, visiblemente emocionado, se paró en el escenario, tratando de controlar sus emociones. La calidez del público y un video que acababan de proyectar habían dejado a Ford conmocionado. "Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos", dijo. "Y acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida". Ford, de 80 años, se despide del papel de Indiana Jones, diciendo adiós al emblemático arqueólogo intrépido más de 40 años después de su debut, con sombrero, látigo y una modesta fobia a las serpientes. Ha sido una última gira emocional. En una charla con periodistas el viernes, se le preguntó a Ford: ¿Por qué renunciar a Indy ahora? "¿No es evidente?", respondió con una sonrisa tímida. "Necesito sentarme y descansar un poco. Me encanta trabajar y me encanta este personaje. Y me encanta lo que trajo a mi vida. Esto es todo lo que puedo decir." "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ("Indiana Jones y el Dial del Destino"), la quinta película de Indiana Jones, se estrenó el jueves por la noche en Cannes. La película comienza con una secuencia extendida ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En esas escenas, Ford ha sido rejuvenecido con efectos visuales para parecer de mucha menos edad. La jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dijo que la empresa no utilizará un Ford fabricado con inteligencia artificial en el futuro. "No miro hacia atrás y digo que desearía ser ese tipo. Estoy muy feliz con la edad", dijo Ford. Luego agregó, con una grosería, que las cosas podrían ser peor. "Podría estar muerto". Ford no se retira de la actuación Tiene dos series de televisión en curso ("Shrinking", "1923") y dijo que sigue comprometido con trabajar. "Mi suerte ha sido trabajar con personas increíblemente talentosas y encontrar mi camino entre esta multitud de genios y que no me patearan el trasero", dijo Ford. "Y aparentemente todavía tengo la oportunidad de trabajar y quiero eso. Necesito eso en mi vida, ese desafío". Ford aún llama la atención. Una reportera declaró que el hombre de 80 años "todavía estaba guapo" y le preguntó a Ford, quien aparece brevemente sin camisa en la película, cómo se mantiene en forma. Después de algunas risas y alguna mención de su ávido ciclismo, Ford respondió con una pomposidad fingida. "He sido bendecido con este cuerpo", respondió. "Gracias por señalarlo".