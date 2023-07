Es la sensación del verano

Lola Tung estaba tomando clases como estudiante de primer año de interpretación en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, cuando se enteró de la noticia. Acababa de ser seleccionada para protagonizar una nueva serie de Amazon titulada "El verano que me hice guapa", basada en la novela juvenil superventas de Jenny Han.

"Estaba en estado de shock porque no me lo esperaba", dijo Tung, de 20 años y natural de Nueva York, en una entrevista en vídeo el mes pasado.

"Después llamé a mi madre y nos pusimos a llorar juntas por teléfono. Fue la mejor sorpresa de mi vida".

Tung, que tenía 18 años y sólo había actuado en obras escolares, pidió una excedencia en la universidad en 2021 para ir a Wilmington (Carolina del Norte) y unirse a la producción del espectáculo, que cuenta una historia de despertar romántico ambientada en una casa de playa.

Cuando comienza el verano y las dos familias protagonistas del espectáculo se dirigen a la costa, Tung interpreta a Isabel Conklin, conocida como Belly, una adolescente que se ve atrapada en un triángulo amoroso con dos de sus mejores amigos de la infancia, que también resultan ser hermanos: Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

Un día perfecto

Si ver la primera temporada fue como disfrutar de un perfecto día de verano -lleno de fiestas en la piscina, besos apasionados y letras de Kim Petras-, la segunda temporada se siente más oscura, más nublada, envuelta por la pérdida.

Tanto Tung como su personaje han sufrido una serie de cambios entre las dos temporadas: Tung tiene ahora entrevistas de alfombra roja, una colaboración con American Eagle y millones de seguidores en Instagram; Belly ha perdido a un amigo íntimo de la familia y debe luchar por salvar la casa de la playa. Ambos están aprendiendo lo que significa crecer.

Tung habló de su papel, de su música favorita de Taylor Swift y de si está en el equipo de Conrad o en el de Jeremiah. Estos son extractos editados de la conversación.

La música juega un papel muy importante en la preparación de las diferentes escenas. En la segunda temporada dábamos muchos saltos emocionales, así que creo que la música era una forma de entrar rápidamente en el espacio mental del personaje, fuera cual fuera la escena.

“Me siento muy afortunada de que todos nos llevemos tan bien y de haber hecho grandes amigos. Sobre todo en la primera temporada, jugábamos mucho al whiffle ball e íbamos a cenar siempre que podíamos. Compartimos el coche. Cuando teníamos tiempo libre en el plató, pasábamos el rato hablando y jugando a las cartas o al ajedrez”.

Cautivadora historia de amor

La ficción de romance ‘El verano en que me enamoré’ (The Summer I Turned Pretty), basada en la trilogía de novelas de Jenny Han, lanzó su segunda temporada a través de Prime Video.

Los fanáticos de la serie, que habían estado esperando con ansias desde que se anunció la renovación, finalmente podrán sumergirse en la continuación de esta cautivadora historia de amor y autodescubrimiento. ¿Qué pasará con Belly (Lola Tung) y su relación con los hermanos Fisher?

Los siguientes episodios toman como referencia el contenido del segundo libro de Han, It’s Not Summer Without You. De antemano, se presume que un hecho trágico marcará el rumbo de la temporada.

La serie se convirtió en la más vista en Prime Video, e inspiró fandoms similares a los de "Crepúsculo" con los hashtags #TeamConrad y #TeamJeremiah. (Prime Video)

Taylor Swift

‘El verano en que me enamoré’ tiene una conexión persistente con las canciones de Taylor Swift. El avance de su primera temporada debutó This Love (Taylor’s Version) y en los adelantos de la segunda parte se oyeron los tracks Back to December (Taylor’s Version) y August.

Según Jenny Han, los espectadores reconocerán hasta nueve temas de la cantautora estadounidense en la segunda entrega de la serie. La banda sonora también incluye música de Frank Ocean, One Direction, Katy Perry, Mac Miller, blink-182 y más.

La segunda temporada presentará "un lado más maduro de los personajes" y los fanáticos pueden esperar "más de las travesuras y confusiones de Belly" (Prime Video)

Toma nota

Los primeros tres capítulos de la temporada 2 de El verano en que me enamoré ya están disponibles en Prime Video.

La continuación de la serie arrancó el 14 de julio con tres episodios disponibles en la plataforma de streaming de Amazon. Cada viernes se liberarán nuevos capítulos hasta completar los ocho que forman la temporada.

Los títulos

“Amor perdido”, “Escena de amor”, “Amor enfermo”, “Juego de amor”, “Amor tonto”, “Festival de amor”, “Amor fugaz” y “Triángulo de amor”.