Es la reina

Monterrey— Michelle Renaud no se anda con medias tintas, pues ya aseguró ‘La Reina Soy Yo’.

La actriz de 30 años acaba de terminar las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo que se estrena en mayo en Univisión y que en México aún está por confirmarse la fecha.

En la historia, remake de ‘La Reina del Flow’ que en Colombia tuvo gran éxito, Michelle interpreta a Yameli, una cantautora que es traicionada por el hombre que ama, que le permitió “terapiarse” sin tener que pagar una sesión con un especialista de las emociones.

Lambda García y Mane de la Parra, así como Polo Morín y Brandon Peniche, forman parte del elenco.

“No sabes qué proyecto tan bonito fue para mí y súper importante porque me ayudó a crecer como actriz y un reto actoral importante. Yameli tenía mucha habilidad personal y el aprender a vivir en la piel de un personaje que realmente te deja un aprendizaje”, contó Michelle.

Está segura que no es que ella haya elegido interpretar a esta mujer sufrida y traicionada, sino que fue Yameli la que la busco a ella.

Dijo que ‘La Reina Soy Yo’ llegó en el momento justo a su vida.

“En su momento también cuando hice ‘La Sombra del Pasado’ mi mamá acababa de morir y al mes estaba yo grabando una escena donde moría de cáncer de mama la mamá de Aldonsa (su personaje), dije: ‘Esto no puede ser coincidencia’, en este caso Yameli me enseñó muchísimas cosas, me ayudó a ver la vida de otra forma que yo no me permitía”.

“Dejé de sentir culpas y prestarle mi cuerpo a esta mujer que está llena de dolor y sufrimiento, de mucha pérdida. Me hizo crecer mucho”.

‘La Reina Soy Yo’ se centra en la vida de Yameli, una chava soñadora, cantautora que se entrega incondicionalmente a Charly Flow, quien la enamora para robarle sus canciones.

“De las cosas chuecas que hace ese hombre le mete droga en la maleta y Yameli termina pasando 17 años en la cárcel, donde pasan muchas cosas muy feas y tiene esa necesidad de salir de la cárcel únicamente para buscar venganza”.

Charly Flow, el hombre que la traiciona, en la historia es el Maluma de la música, por la fama que alcanza en los escenarios.

“Lambda es Charly Flow e hizo un papel que te mueres, se comió a Maluma ¡Te lo juro! Lambda García debió haber sido reggaetonero, es padrísimo. Para mí él es el ser humano más hermoso del planeta. Mane de la Parra es un gran amigo”.

Aunque ‘La Reina del Flow’ como se le conoció en Colombia es conocida por muchos, Michelle aseguró que el público redescubrirá una historia diferente y no por el tema, porque ese es el mismo, sino por los actores que participan en la versión mexicana.

“Cada ser humano tiene su manera de enfrentar los problemas, escrito dice una cosa, pero cada actor sabe cómo interpretarlo o por dónde llevarlo. Lambda y yo construimos nuestra propia historia, nuestro propio personaje”, indicó la actriz.