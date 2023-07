Es la número uno

Cuando Taylor Swift lanzó "Speak Now (Taylor's Version)" este mes, no había duda de que debutaría en el número 1. Las únicas preguntas eran con qué fuerza destrozaría los discos y cuántas montañas de vinilos vendería. Las únicas preguntas eran con qué fuerza destrozaría discos, cuántas montañas de vinilos vendería y hasta qué punto el catálogo de Swift empujaría a todos los demás.

"Speak Now (Taylor's Version)", la tercera entrega de la serie de álbumes regrabados de Swift -este recrea "Speak Now" de 2010, con un grueso apéndice de temas revisitados desde la sala de edición- es el nuevo LP más vendido del año, con el equivalente a 716.000 ventas en Estados Unidos. Superó con creces a "One Thing at a Time", de Morgan Wallen, que se estrenó con 501.000 en marzo.

Pero eso no es todo. Es el duodécimo álbum número 1 de Swift, superando a Barbra Streisand como la mujer con más discos en las listas. Drake también tiene 12 álbumes nº 1, pero los únicos artistas con más son Jay-Z (14) y los Beatles (19).

Popularidad al máximo

La popularidad de la gira Eras Tour de Swift ha elevado todo su catálogo, y esta semana, además del nuevo "Speak Now", tiene otros tres títulos en el Top 10 de la lista de álbumes Billboard 200: "Midnights" (nº 5), "Lover" (nº 7) y "Folklore" (nº 10). Swift es el primer artista vivo con cuatro álbumes en el Top 10 desde Herb Alpert en 1966. (Prince tuvo cinco después de su muerte en 2016, y durante muchos años Billboard prohibió que los álbumes de "catálogo" más antiguos reaparecieran en su lista principal, una regla que se cambió después de la muerte de Michael Jackson, en 2009).

El esfuerzo de Swift por rehacer sus seis primeros álbumes comenzó después de que su antigua discográfica fuera vendida sin su participación, como una forma de reclamar y controlar su trabajo anterior. Pero el proyecto se ha convertido en un fenómeno en sí mismo, con los fans aprovechando la oportunidad para revisar su propia relación con la música, y los críticos buscando en las nuevas grabaciones ediciones raras pero notables, como el cambio de una letra en la canción "Better Than Revenge" de "Speak Now" que había llegado a considerarse anticuada o algo peor.

La nueva versión de "Speak Now" tuvo una mayor apertura que sus dos regrabaciones anteriores, "Red" (605.000) y "Fearless" (291.000).

Las 716.000 ventas "equivalentes" del nuevo "Speak Now" -una medición de Billboard y el servicio de datos Luminate que concilia las diversas formas en que los fans consumen música ahora- incorporan 269 millones de streams y 507.000 copias vendidas como paquete completo. También incluye 268.500 copias en vinilo, la segunda mayor semana para un álbum en vinilo desde que los predecesores de Luminate empezaron a llevar registros fiables de ventas en 1991 (el mayor fue "Midnights", de la propia Swift, que se estrenó con 575.000 copias vendidas en LP en octubre).

"Speak Now" continúa una racha asombrosamente productiva para Swift. Es su sexto álbum de estudio en tres años y, según Billboard, es la única artista que ha anotado nuevos álbumes número 1 en cada uno de los últimos cinco años naturales: "Lover" (2019); "Folklore" y "Evermore" (2020); "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version)" (2021); "Midnights" (2022); y ahora "Speak Now (Taylor's Version)".

También esta semana, "One Thing" de Wallen se mantiene en el nº 2; "Pink Tape" de Lil Uzi Vert, el álbum más vendido la semana pasada, cae al nº 3; y "Génesis" de Peso Pluma es el nº 4.