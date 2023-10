Es la joya de la corona

The New York Times | Leonel Messi The New York Times The New York Times

Pocos días después del anuncio de Lionel Messi de que ficharía por el Inter Miami, tiendas y proveedores habían pedido a Adidas casi medio millón de camisetas De repente, después de un solo verano, la camiseta rosada está en todas partes. Se ha vuelto casi imposible de adquirir, pero ahí está, paradójicamente, en las espaldas de miles de aficionados que abarrotan los estadios estadounidenses, colgada de los puestos de los mercados de Buenos Aires y Bangkok, un destello vivo en casi todas las canchas donde se reúnen los niños para jugar al fútbol en Inglaterra. El hecho de que la camiseta se haya convertido, aparentemente de la noche a la mañana, en el artículo deportivo de moda en todo el planeta es una simple ecuación capitalista: el resultado de una combinación irresistible de uno de los atletas más conocidos y queridos de su generación, un color exótico y distintivo y la eficiencia implacable de las fábricas textiles del sudeste asiático. Sin embargo, pocos lo vieron venir. Tor Southard estaba mejor posicionado para saberlo que la mayoría, pero incluso a él lo tomó desprevenido. Como director sénior de fútbol de Adidas en Norteamérica, llevaba casi un año recibiendo correos electrónicos de colegas que le preguntaban si la mayor estrella de la empresa, Lionel Messi, se uniría al Inter Miami, también cliente de Adidas. Hasta donde él sabía, era solo un rumor. Como el resto del planeta, Southard no se enteró de que era cierto hasta el 7 de junio, el día en que Messi anunció sus intenciones en una inusual entrevista con dos diarios españoles. Un par de días después del anuncio de Messi, la empresa había recibido casi 500 mil solicitudes de tiendas y proveedores de camisetas en el rosa suave y eléctrico de Miami. Se trata de un tejido y un tono específicos: Pantone 1895C. "No es que fuera blanco, y teníamos existencias que podíamos reutilizar", dijo Southard. Aunque no podían prever en qué fenómeno se convertiría la camiseta, ni cuánta gente clamaría por conseguir una, Southard y sus colegas tenían una idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Simplemente 'se evaporó' El día que Messi anunció que firmaría con el Inter Miami, Adidas tenía existencias de la camiseta del equipo en tiendas y almacenes de todo Estados Unidos. No duró mucho. Las camisetas se vendieron tan rápido que Southard dijo que parecía que el inventario simplemente "se evaporó". Conseguir la tela para hacer más —y rápido— fue solo el primer paso. Aunque Adidas no empezaría a vender camisetas oficiales de Messi hasta que se firmara formalmente su contrato el 15 de julio, hizo pedidos inmensos de rollos de la tela rosada necesaria para confeccionarlas en las 24 horas siguientes a su entrevista con medios españoles en la primera semana de junio. Conseguir que las camisetas rosadas con el nombre y el número 10 de Messi llegaran al mercado, dijo Southard, se convirtió inmediatamente en la "prioridad número uno de Adidas, a nivel mundial". El esfuerzo frenético de producción funcionó. Las primeras ediciones llegaron a Estados Unidos el 18 de julio. Se enviaron directamente a Miami, donde la demanda era mayor. Se agotaron casi al instante. Desde julio, Fanatics, que domina la venta de ropa deportiva en Estados Unidos, ha vendido más camisetas de Messi que de cualquier otro jugador de fútbol, y que de cualquier otro atleta, excepto Jalen Hurts, el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles. Ningún jugador, en cualquier deporte, ha vendido más camisetas en la página web en las primeras 24 horas después de cambiar de equipo que Messi en julio. Supera expectativas -Fue más el frenesí de Messi que el que acompañó el fichaje de David Beckham por Los Ángeles Galaxy en 2007 -Más que la fiebre por el regreso de Ronaldo al Manchester United en 2021 -Rebasó el clamor por la camiseta de Argentina con el nombre de Messi tras Catar 2022 -Es la camiseta más vendida de Adidas en Estados Unidos por encima de las del Manchester United, Real Madrid, Juventus, Bayern de Múnich y Arsenal.